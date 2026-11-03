Bà Trương Mỹ Lan không bị xử lý hình sự trong vụ án mới, đang chấp hành án tù chung thân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại (BMC), Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Đồng thời đề nghị truy tố 27 bị can về các tội danh gồm “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Tham ô tài sản”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Trong vụ án này bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có trách nhiệm phải khắc phục hơn 7.463 tỉ đồng cho SCB.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Tân Châu.

Kết luận điều tra xác định, Công ty BMC và hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm nhiều công ty do bà Trương Mỹ Lan nắm giữ cổ phần chi phối và điều hành có nhu cầu tài chính để chi trả, thanh toán các khoản nợ.

Năm 2010, Nguyễn Văn Ngọc (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMС) cùng Phạm Lê Hùng (nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế Toán trưởng Công ty BMC) trao đổi với bà Trương Mỹ Lan và Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn) nhờ bà Lan tác động, giới thiệu.

Sau đó, Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Lê Hùng thống nhất sử dụng đất và tài sản trên đất tại 5 dự án của Công ty BMC để thế chấp, vay tổng cộng hơn 4 nghìn tỷ đồng tại Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB.

Tuy nhiên, theo quy định 1 khách hàng doanh nghiệp được vay tối đa là 500 tỷ đồng và khách hàng cá nhân là 300 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thu Sương hướng dẫn Ngọc và Hùng thành lập 2 công ty “ma” là Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hoà.

Hai công ty này cùng Công ty BMC, Công ty Thiên An và 9 cá nhân hợp thức việc ký hợp đồng vay vốn ngân hàng, hợp đồng mua bán khống tài sản là các căn hộ hình thành trong tương lai làm bảo đảm để góp vốn đầu tư vào các dự án của Công ty BMC, gia hạn khoản vay tín dụng hoặc ký các hợp đồng thi công, hợp tác kinh doanh, huy động vốn, tài chính cho Công ty BMC vay vốn sử dụng.

Kết luận điều tra xác định từ năm 2010 - 2016, các đối tượng liên hệ với lãnh đạo Ngân hàng Tín Nghĩa, Ngân hàng SCB để ký kết 19 hợp đồng tín dụng với tài sản bảo đảm là 5 dự án. Đến nay, 19 hợp đồng tín dụng có tổng dư nợ hơn 4.437 tỉ đồng.

Khi Ngân hàng SCB giải ngân, Hùng đã đưa 1.235 tỉ đồng cho Nguyễn Thị Thu Sương.

Bà Trương Mỹ Lan phải trả lại hơn 7.400 tỷ đồng

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã điều hành để Nguyễn Thị Thu Sương nhận sử dụng số tiền trên và đã trả 300 tỷ đồng, còn 935 tỷ đồng sử dụng chi tiêu, trả nợ, đầu tư kinh doanh cho các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó, bà Trương Mỹ Lan phải có trách nhiệm trả lại số tiền 7.463 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, mặc dù bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của bà Lan có cùng phương thức và thủ đoạn nhưng không được nhập vào để xử lý tương tự sai phạm tại hơn 500 hợp đồng tín dụng đã bị toà án tuyên phạt trong giai đoạn 1 vụ án.

Tổng hợp hình phạt của nhiều tội danh của bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên phạt “Tử hình”, đến nay, bà Lan đang chấp hành hình phạt tù “chung thân”. Do đó, nếu xét xử tiếp cũng không làm thay đổi bản chất và hình phạt đã tuyên nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Tháng 10/2026, cơ quan điều tra đã ngăn chặn, tạm dừng các thủ tục công chứng, chứng thực, hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố, thế chấp... làm biến động đối với bất động sản, tài sản Dự án 6A Bình Chánh của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát để đảm bảo thi hành án liên quan phần trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan.

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Luật đã bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của Việt Nam; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ; tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược. Những người bị kết án tử hình về 8 tội danh trên trước ngày 1/7/2025 mà chưa thi hành án thì không thi hành và Chánh án TAND Tối cao quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.