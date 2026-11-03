Lừa 'chạy án', chiếm đoạt của gia đình bị cáo 600 triệu đồng

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc. Ảnh Công an TP Quảng Ninh

Theo thông tin từ Công an TP Quảng Ninh ngày 3/11, Nguyễn Văn Phúc là lao động tự do, không có công việc ổn định. Tháng 1/2026, sau khi được giới thiệu liên hệ để xin giảm nhẹ hình phạt cho T.T.N trong một vụ án hình sự, Phúc tự giới thiệu có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, quen biết người làm thư ký tại Tòa án và có khả năng tác động đến kết quả xét xử.

Tại cuộc gặp ngày 17/1/2026 ở một quán cà phê thuộc phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh, Phúc khẳng định có thể giúp T.T.N nhận mức án 3 năm tù, đồng thời yêu cầu gia đình chi 600 triệu đồng. Phúc đề nghị gia đình đưa trước 150 triệu đồng. Tin tưởng lời hứa này, gia đình đã chuyển cho Phúc số tiền trên ngay trong ngày.

Đến ngày 20/1/2026, Phúc tiếp tục nhận thêm 450 triệu đồng. Sau khi nhận đủ 600 triệu đồng, Phúc sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, không thực hiện những gì đã cam kết.

Ngày 9/2/2026, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt T.T.N 7 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/5/2026, Tòa án giữ nguyên mức án. Dù vậy, Phúc vẫn tiếp tục hứa hẹn sẽ lo giảm án cho T.T.N.

Ngày 13/5/2026, Phúc viết giấy xác nhận đã nhận 600 triệu đồng để “lo việc quan hệ án từ của T.T.N”, sau đó đưa ra nhiều lý do để trì hoãn và trốn tránh trách nhiệm.

Kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP Quảng Ninh, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân trước thủ đoạn lợi dụng tâm lý lo lắng của gia đình bị can, bị cáo để lừa đảo. Người dân cần cảnh giác với những lời hứa hẹn có thể tác động đến cơ quan tiến hành tố tụng hoặc người có thẩm quyền để thay đổi kết quả giải quyết vụ án.

Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Kết quả giải quyết vụ án phải căn cứ vào chứng cứ, quy định pháp luật và các tình tiết cụ thể; không cá nhân nào có thể hợp pháp bảo đảm trước kết quả xét xử thông qua các mối quan hệ riêng.

Hành vi lợi dụng danh nghĩa quen biết, đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Nguồn: Công an TP Quảng Ninh