Bắt giữ đối tượng truy nã về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'

Đối tượng Phạm Xuân Công tại cơ quan Công an. (Ảnh:CACC)

Trước đó, Công an xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp Công an xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng tiến hành rà soát, bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Công (SN 1998, cư trú tại tỉnh Ninh Bình) bị truy nã về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Phạm Xuân Công là đối tượng bị truy nã về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Quyết định ngày 4/8/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Công cũng là đối tượng có liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng.

Bằng các biện pháp công tác, cơ quan Công an đã xác định được Phạm Xuân Công đang có mặt tại ấp Trường Thọ, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long. Công an xã Hòa Bình và Công an xã Lai Khê đã nhanh chóng phối hợp bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở làm việc.

Hiện đối tượng Phạm Xuân Công đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.