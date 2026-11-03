Kiểm tra ô tô VF3 màu trắng có dấu hiệu bất thường, CSGT phát hiện điều 'bất ngờ'

Ngày 2/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng phát hiện một có dấu hiệu bất thường không gắn biển kiểm soát có dấu hiệu bất thường.

Qua xác minh ban đầu, phương tiện được đại diện một đại lý ô tô xác nhận là chiếc xe đã bị mất trộm.

Tài xế cùng chiếc ô tô không biển số bị mất trộm chạy trên Quốc lộ 10.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 2/11/2026, tại Km9+100 Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 do ông Đỗ Hữu Đăng làm tổ trưởng phát hiện một ô tô không gắn biển kiểm soát đang lưu thông.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Người điều khiển được xác định là anh T.B.T., trú tại phường Thanh Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, anh T. không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh T. khai chiếc xe được lấy từ một đại lý ô tô VinFast tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Từ thông tin này, lực lượng CSGT tiến hành xác minh với phía đại lý.

Theo xác minh ban đầu, đại diện đại lý xác nhận chiếc ô tô nói trên đã bị mất trộm. Tuy nhiên, thời điểm phương tiện bị mất hiện chưa được xác định.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 1 đang phối hợp Công an phường Uông Bí tiếp tục xác minh nguồn gốc phương tiện, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.