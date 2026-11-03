Tạm giữ 2 phương tiện tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc trên sông Hàm Luông

Các phương tiện vi phạm bị tạm giữ. (Ảnh:CACC)

Theo đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp củng cố hồ sơ để xử lý 2 phương tiện đường thủy có hành vi “tàng trữ khoáng sản (cát sông) không rõ nguồn gốc” và “vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa”.

Được biết, trước đó Công an xã An Hiệp phối hợp Chốt số 09 Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến sông Hàm Luông đoạn thuộc thủy phận xã An Hiệp.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 phương tiện thủy không biển kiểm soát đậu tàng trữ cát sông không rõ nguồn gốc.

Theo đó, tàu sắt do ông Đ.Đ.T.E. (SN 1985, cư trú ấp Nhơn Qưới, xã Mỹ Chánh Hoà, tỉnh Vĩnh Long) là chủ phương tiện, tàng trữ 39,16m3 cát sông; tàu sắt do ông H.H.H. (SN 1985, cư trú ấp Vĩnh Chính, xã Hưng Khánh Trung) là chủ phương tiện, tàng trữ 36,85m3 cát sông.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lượng cát nêu trên và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện và toàn bộ số cát để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.