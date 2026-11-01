Khai mạc Olympic trẻ Dakar 2026

Olympic trẻ Dakar 2026 là kỳ Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại châu Phi. Ảnh: Olympics

Theo Ban tổ chức, đại hội quy tụ khoảng 2.665 vận động viên từ 14-17 tuổi, đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 25 môn thể thao với 153 bộ huy chương. Các cuộc thi diễn ra tại 8 địa điểm thuộc Dakar, thành phố Diamniadio và khu nghỉ dưỡng ven biển Saly, cách thủ đô khoảng 80km.

Đoàn chủ nhà Senegal có 136 vận động viên, cùng khoảng 6.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức. Các môn thi đấu gồm điền kinh, bóng bầu dục 7 người, vật bãi biển và nhảy breaking.

Đáng chú ý, đại hội ghi nhận sự góp mặt của 13 vận động viên Nga, theo Ủy ban Olympic Nga. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát đầu năm 2022, vận động viên Nga trở lại đấu trường Olympic dưới quốc kỳ và màu áo quốc gia.

Tuy nhiên, quyền tham dự vẫn phụ thuộc vào quyết định của các liên đoàn quốc tế ở từng môn. Đại hội cũng có đoàn vận động viên người tị nạn, chủ yếu đang sinh sống và tập luyện tại châu Phi.

Ủy ban Olympic quốc tế kỳ vọng sự kiện giúp Senegal quảng bá bản sắc văn hóa, thúc đẩy thể thao và du lịch, đồng thời nâng cao vị thế châu Phi trên bản đồ thể thao thế giới. Đây cũng được xem là bước tiến hướng tới mục tiêu để châu Phi đăng cai Olympic mùa Hè trong tương lai.