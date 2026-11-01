Câu lạc bộ bóng chuyền Biên phòng - MB tiếp mạch 11 trận toàn thắng

Chiều 1-11, câu lạc bộ Biên phòng - MB chạm trán câu lạc bộ Hà Nội ở lượt trận thứ 11 bảng nam Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026. Do đã sớm giành quyền vào bán kết, thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền nhập cuộc khá thoải mái.

Câu lạc bộ Biên phòng - MB thắng câu lạc bộ Hà Nội 3-0. Ảnh: VFV

Đội bóng áo lính duy trì thế trận chủ động ngay từ đầu, kiểm soát tốt các tình huống tấn công và thắng dễ set 1 với điểm số 25-20. Trên đà thăng hoa, Biên phòng - MB thắng 25-17 và 25-18 ở 2 set tiếp theo để khép lại trận đấu với thắng lợi 3-0. Toàn thắng 11 trận kể từ đầu giải, Biên phòng - MB xây chắc ngôi đầu bảng nam với 29 điểm.

Trong bối cảnh giai đoạn 2 chỉ còn 3 lượt trận nữa là kết thúc, thắng lợi trên của Biên phòng - MB đã "góp sức" để Thể Công - Tân Cảng tiến sát tới tấm vé vào bán kết. Kết thúc 11 lượt trận, Thể Công - Tân Cảng đang xếp thứ 3 với 24 điểm, hơn đội xếp thứ 5 là câu lạc bộ Hà Nội 8 điểm.

Trước đó, câu lạc bộ Thể Công - Tân Cảng giành thắng lợi kịch tính 3-2 trước câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh vào chiều 1-11. Dù thi đấu giai đoạn 1 khá chập chờn, nhưng Thể Công - Tân Cảng đang sở hữu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 bảng nam sẽ kết thúc ngày 5-11 và 4 đội đứng đầu giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, câu lạc bộ xếp từ hạng 5 đến hạng 8 sẽ thi đấu phân hạng, đội xếp cuối sẽ phải xuống hạng.