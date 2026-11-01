Điều khoản đặc biệt giúp Messi thoát án treo giò tại MLS

Tấm thẻ vàng thứ 5 tại MLS mùa này mà Messi phải nhận diễn ra ở phút 44 trận Inter Miami hòa FC Cincinnati 2-2 hôm 29/10 (giờ Hà Nội).

Theo điều lệ giải, đây là ngưỡng khiến cầu thủ phải nghỉ thi đấu 1 trận, nhưng trường hợp của siêu sao Argentina lại có sự khác biệt.

Sự khác biệt ấy đến từ điều khoản mang tên “Khuyến khích hành vi tốt”. Theo đó, cho phép cầu thủ được giảm 1 thẻ vàng tích lũy sau mỗi 5 trận liên tiếp ra sân mà không nhận thẻ vàng, thẻ đỏ hoặc án kỷ luật bổ sung. Mỗi người có thể được hưởng quyền này tối đa 3 lần trong một mùa giải MLS.

Lionel Messi đã nhận đủ 5 thẻ vàng tại MLS 2026. Ảnh: Local12.com.

Nhờ điều khoản đặc biệt, Messi không phải nghỉ trận tiếp theo tại MLS. Ảnh: Getty.

Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng đã 2 lần đáp ứng điều kiện trên nhờ quãng thời gian dài duy trì kỷ luật. Đáng chú ý nhất là chuỗi 10 trận liên tiếp anh không phải nhận thẻ, từ cuộc đối đầu với Nashville ngày 16/8 đến chiến thắng 3-1 trước Atlanta United ngày 18/10.

Nhờ vậy, dù thực tế bị trọng tài cảnh cáo 5 lần, chân sút 39 tuổi chỉ còn 3 thẻ được tính vào ngưỡng treo giò. Hai thẻ vàng được giảm trước đó chính là lý do đội trưởng Inter Miami không phải nghỉ trận tiếp theo trong màu áo Inter Miami.

Quy định của MLS cũng nêu rõ số thẻ tích lũy chỉ có thể giảm về con số 0, chứ không được xuống mức âm. Vì thế, việc Messi không nhận thẻ trong 6 trận đầu mùa không tạo thêm số thẻ được trừ để sử dụng về sau.

Việc thoát án treo giò đến đúng thời điểm Inter Miami cần ngôi sao số 1 của mình. Đội bóng bang Florida đang đứng thứ 3 bảng miền Đông với 56 điểm, kém New England Revolution 2 điểm khi mùa giải thường niên chỉ còn 2 vòng đấu.

Messi đã ghi 25 bàn sau 29 trận tại MLS mùa này, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên hàng công Inter Miami.

Nhờ quy định đặc biệt, chân sút người Argentina vẫn có thể góp mặt trong cuộc đối đầu trực tiếp với New England Revolution, diễn ra lúc 7h ngày 2/11 (giờ Hà Nội).

Nếu như Messi và các đồng đội giành chiến thắng, Inter Miami sẽ vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng MLS 2026.