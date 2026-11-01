Arsenal hạ Liverpool, chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

02/11/2026 01:22

foul Hết giờ, Arsenal chính thức chiếm đỉnh bảng

Với lối đá cực kỳ khoa học và kỷ luật, Arsenal đã giành chiến thắng quý giá ngay trên sân Liverpool. 3 điểm này chính thức đưa họ lên vị trí dẫn đầu, tạo cách biệt 3 điểm với Man City. Bằng thứ bóng đá khá khó chịu, Arsenal đã chiếm lại vị trí quen thuộc của họ.

02/11/2026 01:20

time Sẽ có 6 phút bù giờ

02/11/2026 01:19

report Không vào

89': Tsimikas tạt bóng từ cánh trái, Munoz chớp thờ cơ băng lên đánh đầu. Tuy nhiên, anh bị đối thủ theo kèm quá rát nên không thể tạo ra khác biệt.

02/11/2026 01:16

report Liverpool tổng tấn công

81': HLV Iraola tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Ngumoha và Koumas. Đây là những quân bài cuối cùng để Liverpool hy vọng giành lại 1 điểm.

02/11/2026 01:11

report Liverpool đã nóng mặt

78': Trong một tình huống tranh chấp, các cầu thủ 2 bên đã lao vào nhau. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo 2 bên.

02/11/2026 01:04

report Quá nguy hiểm, suýt có bàn thứ 2 cho Arsenal

74': Tzolis nhận bóng từ cánh phải rồi tung ra cú cứa lòng cực căng. Nhưng Allison đã kịp đổ người nhanh như điện. Suýt có bàn thứ 2 cho Arsenal.

02/11/2026 01:03

report Arsenal đang đá rất khó chịu

70': Các cầu thủ Arsenal cầm bóng chắc chắn, bọc lót tốt cho nhau và họ cũng không quá ham tấn công. Cách triển khai ấy khiến Liverpool rất sốt ruột.

02/11/2026 00:56

report Vẫn quá khó khăn cho Liverpool

66': Liverpool có tình huống lên bóng thoáng hiếm hoi. Nhưng khi tiến vào vòng cấm, họ vấp phải lối chơi lăn xả từ Arsenal khiến Wirtz loay hoay không thể tung ra pha dứt điểm chất lượng. Nửa đầu hiệp 2 đã trôi qua mà Liverpool vẫn chưa một lần khiến thủ môn Raya phải làm việc.

02/11/2026 00:52

report David Raya đã sửa sai

62': Thủ môn Arsenal phá bóng phiêu lưu, đưa bóng đến vị trí của cầu thủ Liverpool. Tuy nhiên trong tình huống diễn ra với tốc độ cao, Barcola đã không thể xử lý gọn gàng, để Raya bắt lại trái bóng.

02/11/2026 00:45

report Vẫn quá khó cho Liverpool

56': Kerkez tìm ra khoảng trống hiếm hoi để chuyền cho đồng đội. Phía dưới, Isak băng xuống mạnh mẽ rồi sút cực căng. Bóng đi vọt xà. Đây là cơ hội hiếm hoi mà các chân sút Liverpool có không gian để dứt điểm.

02/11/2026 00:40

report Arsenal vẫn đang bố trí quân số dày đặc ở sân nhà

50': Các cầu thủ Arsenal tập trung lực lượng đông, khiến Liverpool có rất ít khoảng trống ở trước vòng cấm địa. Trong nhiều pha bóng, họ tỏ ra loay hoay.

02/11/2026 00:32

foul Hiệp 2 bắt đầu

02/11/2026 00:24

foul Hết hiệp 1

Một hiệp đấu khá tiếc nuối của Liverpool. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội song đều bỏ phí, trong khi lại nhận bàn thua từ tình huống phối hợp gần như rõ nét nhất của Arsenal.

02/11/2026 00:14

report MacAllister bỏ lỡ khó tin

43': Liverpool tiếp tục phung phí. Kerkez tạt bóng rất chuẩn từ cánh trái. MacAllister băng vào như tên bắn, trong tư thế không ai kèm và góc dứt điểm chính diện. Nhưng anh lại đánh đầu vọt xà.

02/11/2026 00:10

report Không vàooo

39': Wirtz tung ra cú sút phạt cực kỳ kỹ thuật. Anh lái trái bóng vòng qua tay thủ môn Raya rồi cuộn xuống. Nhưng siêu phẩm đã bị xà ngang khung thành Arsenal từ chối.

02/11/2026 00:06

report Quá lộn xộn

36': Một loạt pha phối hợp giữa Isak, Barcola và MacAllister. Cuối cùng, Isak giải quyết tình huống bằng một pha xoay người sút bóng mạnh, đưa bóng đi ra ngoài. Liverpool đang bế tắc trước hàng thủ số đông của Arsenal.

02/11/2026 00:00

var Không có penalty cho Liverpool

30': Trọng tài tham khảo VAR để xem lại pha tranh chấp giữa Gakpo và hậu vệ Arsenal. Gakpo đã ngã xuống do bị kéo nhưng lực tác động có lẽ chưa đủ. Vì vậy, trọng tài không thổi penalty.

01/11/2026 23:58

report Không vào, quá tiếc cho Liverpool

26': Van Dijk băng vào mạnh mẽ, đánh đầu chuyền bóng cho đồng đội. Rất may cho hàng thủ Arsenal là Konsa đã can thiệp mạnh mẽ giải nguy cho đội nhà.

01/11/2026 23:53

report Liverpool ép sân

20': Liverpool dĩ nhiên không chấp nhận trắng tay. Họ nhanh chóng ép Arsenal với hàng loạt pha đi bóng từ Barcola và Isak. Tuy nhiên, hàng tiền vệ Liverpool chưa làm tốt nhiệm vụ cung cấp bóng cho 2 mũi nhọn này.

01/11/2026 23:46

goal VÀO, Arsenal bất ngờ ghi bàn

16': Trong tình huống dứt điểm đầu tiên, Arsenal đã mở điểm. Bruno mở đường bóng thuận lợi ra cánh phải cho Declan Rice. Sau đó là một cú căng ngang như đặt cho Kai Havertz đệm lòng cận thành ghi bàn.

01/11/2026 23:44

report Arsenal đang chơi quyết liệt

13': Đội khách hiểu áp lực dành cho mình. Vậy nên họ đang triển khai thế trận chắc chắn, chơi pressing rát để cản bước đội chủ nhà.

01/11/2026 23:38

report Không được!

8': Bruno Guimaeres chuyền lỗi để Liverpool phản công. Barcola băng xuống đầy tốc độ, đón đường chọc khe của đồng đội. Tiếc rằng thủ môn David Raya đã băng ra chặn bóng.

01/11/2026 23:35

report Liverpool đang cầm bóng nhiều

5': Liverpool đang muốn tận dụng lợi thế sân nhà để dồn ép đối thủ. Họ cầm bóng triệt để, lên bóng liên tục với những đường bóng qua chân Gakpo và Barcola.

01/11/2026 23:30

foul Trận đấu bắt đầu

01/11/2026 23:17

report Đội hình ra sân của 2 đội

Liverpool bất ngờ để Szoboszlai dự bị. Họ đặt niềm tin vào tài năng trẻ Nyoni. Trong khi đó các vị trí khác của Liverpool không chứng kiến nhiều thay đổi.

01/11/2026 23:06

report Thành tích đối đầu tổng thể nghiêng về Liverpool

Xuyên suốt lịch sử các giải đấu chính thức, hai đội đã chạm trán gần 250 trận. Liverpool đang nắm ưu thế nhỉnh hơn với 95 chiến thắng, Arsenal có 82 chiến thắng và 70 trận kết thúc với tỷ số hòa.

01/11/2026 23:05

report "Pháo đài" Anfield trước Arsenal

Tại giải Ngoại hạng Anh, Anfield từng là nơi đi dễ khó về kéo dài suốt hơn một thập kỷ đối với Pháo thủ: kể từ sau chiến thắng 2-0 vào tháng 9/2012 của Mikel Arteta và các đồng đội thời còn thi đấu, Arsenal đã trải qua chuỗi hơn 11 năm không biết mùi chiến thắng tại sân nhà của Liverpool ở Premier League.

01/11/2026 23:04

report Cơn mưa bàn thắng và kỷ lục Hat-trick

Đây là một trong những cặp đấu cống hiến bậc nhất bóng đá Anh và giữ kỷ lục về số cú hat-trick tại kỷ nguyên Premier League (6 lần). Các cú hat-trick đến từ Robbie Fowler (2 lần, trong đó có cú 3 bàn siêu tốc trong 4 phút 33 giây năm 1994), Thierry Henry, Peter Crouch, Andrey Arshavin (cú poker 4 bàn nổi tiếng năm 2009) và Roberto Firmino.

01/11/2026 23:02

report Cặp đấu có nhiều bàn thắng muộn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Tính riêng tại kỷ nguyên Premier League, cặp đấu Arsenal vs Liverpool giữ kỷ lục về số bàn thắng được ghi từ phút 90 trở đi (hơn bất kỳ cặp đối đầu nào khác trong lịch sử giải đấu). Tiêu biểu là các pha lập công kịch tính của Dirk Kuyt, Robin van Persie hay Joe Cole. Có bàn đến ở phút bù giờ thứ 15.

Arsenal đang vững vàng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Trong bối cảnh Man City thua liền 2 trận (trước Aston Villa và Brighton), Pháo thủ hiểu rằng đây là thời cơ không thể tốt hơn cho họ. Nhưng đối thủ của Arsenal là cái tên rất khó chịu: Liverpool.

Liverpool bước vào trận cầu tâm điểm với mục tiêu rút ngắn khoảng cách điểm số. Đội bóng thành phố cảng đứng thứ 5 với 15 điểm, kém Arsenal 6 điểm. Một chiến thắng ngay tại “chảo lửa” Anfield sẽ giúp đoàn quân áo đỏ phả hơi nóng trực tiếp vào nhóm dẫn đầu, tái khẳng định vị thế của một ứng viên cạnh tranh trực tiếp.

Về mặt phong độ, cả hai đều đang duy trì sự ổn định ấn tượng khi bất bại trong 5 vòng đấu gần nhất. Liverpool cho thấy sự thăng hoa rõ nét với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước khi bị cầm hòa ở lượt trận gần nhất. Với 4 thắng và 1 hòa, phong độ của đội chủ nhà mang tới nguồn năng lượng lớn cùng sự tự tin cao độ cho cuộc đón tiếp đối thủ khó chịu đến từ London.

Arsenal cũng sở hữu mạch trận đáng tin cậy với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Dẫu vậy, việc để chia điểm ở hai trận đấu phần nào cho thấy đoàn quân của Mikel Arteta đôi lúc đánh rơi những điểm số then chốt - điều tối kỵ khi đang bám đuổi đỉnh bảng.

Yếu tố lịch sử đang tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Liverpool hoàn toàn áp đảo về thành tích khi giành 2 chiến thắng và có 3 trận hòa, trong khi Arsenal chưa một lần ca khúc khải hoàn. Việc các trận hòa chiếm phần lớn trong chuỗi đối đầu này phản ánh rõ sự giằng co và tính chất nghẹt thở mỗi khi hai thế lực đụng độ.

Bước vào cuộc thư hùng tối nay, khi cả hai đều giữ thành tích bất bại và khát khao chiến thắng để phục vụ những toan tính riêng, 90 phút tại Anfield hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ và kịch tính đến những phút bù giờ cuối cùng.

Trọng Đạt