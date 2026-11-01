Thêm sân chơi gắn kết doanh nhân Nghệ Tĩnh tại TP.HCM

Giải đấu diễn ra tại cụm sân 3H, đường Phan Văn Trị, TP.HCM, quy tụ 88 vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung: 28 cặp đôi nam và 16 cặp đôi nam - nữ. Sự kiện còn có sự tham dự của đông đảo đại biểu, khách mời, doanh nhân và các nhà tài trợ.

Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, giải đấu còn tạo dịp để các doanh nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM gặp gỡ, giao lưu, tăng cường kết nối ngoài hoạt động kinh doanh.

Doanh nhân ngoài 70 tuổi vẫn nhiệt tình ra sân

Doanh nhân Dương Đình Tuấn ra sân với tinh thần sống khỏe, sống tích cực

Một trong những điểm nhấn của giải là sự tham gia của doanh nhân Dương Đình Tuấn, người đã ngoài 70 tuổi và là vận động viên cao tuổi nhất tại chương trình.

Dù tuổi cao, ông Tuấn vẫn trực tiếp ra sân, hào hứng tham gia các trận đấu cùng những vận động viên trẻ hơn. Chia sẻ về tinh thần của mình, ông cho biết: “Tuy cao tuổi nhưng tinh thần luôn thanh niên”.

Sự góp mặt của ông Tuấn cũng cho thấy sức hút của Pickleball đối với nhiều lứa tuổi, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, sống tích cực trong cộng đồng doanh nhân.

Các trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, tinh thần giao lưu, đoàn kết. Với nhiều vận động viên, niềm vui không chỉ đến từ kết quả thi đấu mà còn từ cơ hội gặp gỡ bạn bè, đồng hương và mở rộng các mối quan hệ.

Ra mắt CLB Pickleball Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh

Ông Bùi Văn Liệu mong muốn các doanh nhân dù bận rộn nhưng cố gắng mỗi người nên tham gia một môn thể thao để bảo vệ sức khỏe.

Tại chương trình, ông Bùi Văn Liệu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM, được bầu làm Chủ tịch CLB Pickleball Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh.

Việc thành lập CLB nhằm tạo thêm sân chơi thể thao cho hội viên, khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nhân. Thông qua các hoạt động tập luyện, giao lưu và thi đấu, CLB kỳ vọng duy trì sinh hoạt thường xuyên, góp phần đa dạng hóa hoạt động của Hội.

Ông Phan Đình Tuệ trao quyết định thành lập CLB Pickleball cho ban chấp hành

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Đình Tuệ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, nhấn mạnh ba mục tiêu mà Hội hướng tới là: “Đoàn kết - Phát triển - Sức khỏe”.

Ông Phan Đình Tuệ phát biểu tại sự kiện Gala tổng kết giải

Theo ông, đoàn kết tạo nền tảng để các hội viên hỗ trợ, chia sẻ với nhau trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh; Phát triển là mục tiêu xuyên suốt nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp, mở rộng hợp tác và đóng góp cho xã hội; Sức khỏe là yếu tố quan trọng giúp mỗi doanh nhân duy trì năng lượng, sự bền bỉ trong công việc.

Ông kỳ vọng CLB Pickleball Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh sẽ trở thành cầu nối để các hội viên vừa rèn luyện thể chất, vừa tăng cường giao lưu, xây dựng mối quan hệ gắn bó.

Mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội

Giải giao lưu Pickleball là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình hướng tới Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 22 năm thành lập Hội.

Trong quá trình hoạt động, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM đã tạo dựng không gian kết nối cho cộng đồng doanh nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, những chương trình thể thao và giao lưu cộng đồng góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các hội viên.

Giải đấu khép lại trong không khí vui tươi, đoàn kết. Ban tổ chức ghi nhận sự tham gia của các vận động viên cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà tài trợ và cá nhân.

Thông qua giải giao lưu và việc ra mắt CLB Pickleball Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh, Hội kỳ vọng tiếp tục phát triển các hoạt động chăm sóc sức khỏe, kết nối hội viên, góp phần thực hiện các mục tiêu trong cộng đồng doanh nhân Nghệ Tĩnh tại TP.HCM.