Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại Đồng Mô (Hà Nội), quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên tranh tài ở bốn hạng đấu. Bên cạnh những màn vượt dốc, băng bùn và chinh phục chướng ngại vật, giải còn ghi dấu những câu chuyện về niềm đam mê và quyết tâm của các tay đua.

Từ khán giả quen thuộc đến tay đua lần đầu tranh tài

Đối với anh Nguyễn Văn Hiệp, thành viên đội TTC Hiệp Bình Dương - HB, mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt. Dù đã có tám lần đến với PVOIL VOC trong những vai trò khác nhau, đây mới là lần đầu tiên anh trực tiếp tham gia tranh tài với tư cách vận động viên.

Chia sẻ về không khí tại Đồng Mô, anh Hiệp cho biết thời tiết năm nay khá thuận lợi cho hoạt động thi đấu. Lượng khán giả đến cổ vũ đông đảo cùng sự góp mặt của nhiều đội đua khiến không khí tại các đường thi trở nên sôi động.

“Đây là lần thứ tám tôi đến với VOC, nhưng là lần đầu tiên tham gia với tư cách tay đua. Tôi thấy năm nay thời tiết rất ủng hộ, khán giả đến cổ vũ đông và số lượng đội tham gia cũng có vẻ nhiều hơn những mùa trước”, anh Hiệp chia sẻ.

Tay đua Nguyễn Văn Hiệp (phải) và cộng sự Trần Công Hùng tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Thành Biên.

Dù lần đầu trực tiếp tranh tài, anh Hiệp không xem bất kỳ bài thi nào là trở ngại quá lớn. Với anh, mỗi đường đua đều mang đến cơ hội kiểm tra khả năng điều khiển phương tiện và tích lũy kinh nghiệm xử lý tình huống.

Tuy nhiên, những bài thi có chướng ngại vật dạng cầu khiến anh phải tập trung hơn. Không gian di chuyển hạn chế đòi hỏi người lái lựa chọn hướng đi chính xác, kiểm soát tốc độ và duy trì sự ổn định của phương tiện.

“Tôi không nghĩ có bài thi nào khó vượt trội so với những bài còn lại. Mỗi bài đều là một thử thách để rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh. Riêng những đoạn qua cầu đòi hỏi độ chính xác cao hơn, nên người lái phải thật sự tập trung”, anh Hiệp nhận xét.

Với tay đua đến từ Bình Dương, PVOIL VOC không chỉ là nơi cạnh tranh thành tích mà còn là cơ hội chuẩn bị kỹ năng cho những hành trình khám phá địa hình trong thực tế. Anh khẳng định sẽ tiếp tục tham gia mùa giải tiếp theo để theo đuổi niềm đam mê và nâng cao khả năng làm chủ phương tiện trên nhiều dạng đường khác nhau.

Đường thi thử thách cả kỹ năng và sức bền

Cùng tham gia PVOIL VOC 2026, anh Trần Đinh Vũ Huy, thành viên đội Nông Dân Sài Thành, đánh giá cao chất lượng thiết kế đường thi năm nay. Theo anh Huy, hệ thống đường đua mang đến nhiều tình huống vận hành đa dạng, đòi hỏi vận động viên phải liên tục quan sát và điều chỉnh cách xử lý. Anh cho rằng đây là mùa giải có thiết kế đường thi ấn tượng nhất trong những lần anh tham gia.

“Năm nay Ban Tổ chức thiết kế đường thi rất hay. Theo cảm nhận của tôi, đây là mùa giải có hệ thống đường thi tốt nhất từ trước đến nay. Các bài thi tạo được thử thách và khiến tay đua phải tập trung trong suốt quá trình điều khiển xe”, anh Huy chia sẻ.

Trong số các thử thách, anh Huy đánh giá đường thi số 11 và 12 là hai bài khó nhất đối với bản thân. Những bài thi này khiến anh phải vận dụng nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để hoàn thành.

Bên cạnh địa hình, thời tiết cũng tác động đến thể lực của các vận động viên. Anh Huy cho biết nắng nóng vào buổi trưa khiến điều kiện thi đấu trở nên khắc nghiệt hơn, đặc biệt khi các tay đua phải hoạt động liên tục ngoài trời.

Tay đua Trần Đinh Vũ Huy tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Thành Biên.

“Buổi trưa nắng rất gắt, nhưng khi bước vào bài thi, tôi gần như không cảm thấy mệt vì phải tập trung hoàn toàn vào đường đua. Chỉ đến lúc hoàn thành phần thi và bước ra ngoài, tôi mới cảm nhận rõ sức nóng và sự mất sức”, anh Huy kể lại.

Dù phải đối mặt với những thử thách về địa hình và thời tiết, anh Huy khẳng định chắc chắn sẽ trở lại PVOIL VOC vào năm sau.

Những chia sẻ của hai vận động viên cho thấy sức hút của PVOIL VOC không chỉ nằm ở tốc độ hay kết quả thi đấu. Với nhiều tay đua, mỗi lần vượt qua chướng ngại vật còn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý tình huống và thử thách giới hạn bản thân.

Bước sang năm thứ 19 và lần đầu mang danh hiệu Vô địch Quốc gia, PVOIL VOC 2026 tiếp tục tạo sân chơi cho những người đam mê ô tô địa hình, nơi kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần chinh phục trở thành động lực đưa các tay đua trở lại qua từng mùa giải.