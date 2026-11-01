PVOIL VOC 2026: Những nhà vô địch được gọi tên sau hơn 1.000 bài thi

Tối 1/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), Ban tổ chức Giải Đua ô tô địa hình Việt Nam Vô địch quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đội đua đạt thành tích xuất sắc.

Khép lại 3 ngày thi đấu (từ 30/10 đến 1/11), PVOIL VOC 2026 ghi dấu một mùa giải sôi động với những màn tranh tài gay cấn. Thứ hạng các đội đua liên tục thay đổi qua từng vòng, trong khi nhiều danh hiệu vô địch chỉ được quyết định ở những bài thi cuối cùng.

Hình ảnh tại giải đấu.

Giải đấu năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 19 năm hình thành và phát triển, với quy mô 24 đường thi trên diện tích khoảng 250 ha địa hình rừng núi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Việc mở rộng quy mô cùng độ khó của các đường thi đã tạo ra những thử thách khắc nghiệt, đòi hỏi các vận động viên phải có kỹ năng điều khiển xe, khả năng phối hợp và chiến thuật hợp lý.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Ông Ngô Việt Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam, giữ vai trò Trưởng Ban Điều hành Giải cho biết: “Trải qua 3 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính và đầy cảm xúc từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), Giải đua ô tô địa hình Việt Nam Vô địch quốc gia - PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã chính thức khép lại và thành công tốt đẹp. PVOIL VOC 2026 khép lại đã khẳng định sự trưởng thành vững chắc của phong trào thể thao ô tô địa hình Việt Nam với sự đồng hành của Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam (VMF).”

Ông Ngô Việt Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải tối 1/11.

Với hơn 1.000 bài thi trong suốt ba ngày, PVOIL VOC 2026 ghi nhận kỷ lục mới của giải đấu, đồng thời chứng kiến sự xuất hiện của những gương mặt vô địch mới.

Đáng chú ý, tay đua Nguyễn Đình Hiếu thuộc đội TTC DOBINSONS WOLVER trở thành vận động viên đầu tiên 4 lần liên tiếp vô địch giải đấu. Điều đặc biệt, ở giải lần này anh thi đấu cùng với anh trai của mình, Nguyễn Đình Trung. Đây là hai anh em ruột đầu tiên cùng nhau vô địch trong 19 năm lịch sử của giải có tên gọi Vô-lăng Vàng, Giải thi đấu kỹ năng địa hình Vietnam Offroad Cup và nay là Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam Vô địch quốc gia PVOIL Cup 2026.

Ở Hạng Nâng cao, chức vô địch lần đầu tiên thuộc về đội NINH VIỆT - TPHCM, với hai vận động viên Ninh Quang Việt và Đặng Văn Thế.

Tại Hạng SUV Cơ bản, đội TORO TEAM - TÔM GIỐNG gồm hai vận động viên Võ Duy Mỹ và Nguyễn Trọng Huy cũng lần đầu tiên bước lên bục cao nhất.

Ở Hạng Chuyên nghiệp, đội 134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH giành chức vô địch lần thứ hai, với sự góp mặt của hai vận động viên Trần Đinh Vũ Huy và Nguyễn Thế Sinh.

Với quy mô tổ chức ngày càng mở rộng, PVOIL VOC 2026 không chỉ hướng tới một cuộc tranh tài thể thao chuyên biệt mà còn trở thành sự kiện giàu tính trải nghiệm, thu hút đông đảo người hâm mộ, các gia đình và du khách.