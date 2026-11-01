Messi ưu ái ngôi sao gốc Việt

Messi ưu ái Maza. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ từ tờ L'Equipe (Pháp), Messi đã xếp Lamine Yamal ở vị trí số một trong cuộc đua Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ hay nhất thế giới. Ngôi sao của Barcelona cũng là người thắng giải chung cuộc sau mùa giải bùng nổ ở cấp CLB lẫn ĐTQG.

Đồng đội của Yamal, Pau Cubarsi, được Messi lựa chọn đứng thứ hai, trong khi Ibrahim Maza là cái tên cuối cùng trong top ba. Đây là lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ bởi Maza không phải cái tên được đánh giá cao trong cuộc đua năm nay.

Thậm chí, Messi chính là cựu chủ nhân Quả bóng vàng duy nhất đưa tiền vệ người Algeria vào danh sách bình chọn của mình. Sự ủng hộ đặc biệt này giúp Maza có một điểm và kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 9.

Maza đang là tài năng hứa hẹn của bóng đá thế giới. Ảnh: Reuters.

Theo L'Equipe, sự chú ý của Messi dành cho Maza đến từ World Cup 2026 khi Argentina chạm trán Algeria tại vòng bảng. Trong chiến thắng 3-0 đại diện Nam Mỹ, Messi rực sáng với cú hat-trick bàn thắng, còn Maza là một trong số những cầu thủ chơi nổi bật của Algeria. Dù Algeria phải nhận thất bại nặng nề, Maza vẫn để lại dấu ấn với tình huống kiến tạo cho Fares Chaibi. Đáng tiếc, bàn thắng sau đó không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ở cấp độ CLB, Maza cũng có mùa giải đầu tiên đáng chú ý trong màu áo Bayer Leverkusen. Cầu thủ này ra sân 44 trận, ghi 5 bàn và đóng góp 7 kiến tạo. Những màn trình diễn đó giúp anh trở thành cầu thủ Algeria đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở danh sách 10 ứng viên rút gọn cho Kopa Trophy.

Không chỉ Messi, giới chuyên môn cũng công nhận tài năng của Maza. CIES Football Observatory, trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế, xếp Maza vào nhóm 50 cầu thủ hay nhất thế giới năm 2026 dựa trên mô hình phân tích dữ liệu.

Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam, nhưng sinh ra và trưởng thành tại Đức. Anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ Đức trước khi quyết định lựa chọn Algeria làm đội tuyển quốc gia để cống hiến ở cấp độ quốc tế.

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