Ác mộng rớt hạng đang đến gần với MU

MU trải qua chuỗi trận dài không biết thắng. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 0-2 trước Chelsea tại vòng 9 Premier League hôm 31/10, MU đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, bằng điểm đội xếp dưới Crystal Palace. Với vỏn vẹn 7 điểm sau 9 vòng Premier League, "Quỷ đỏ" đang trải qua giai đoạn tăm tối nhất dưới thời hậu Sir Alex Ferguson.

Phát biểu sau trận, Carrick khẳng định MU cần nhanh chóng trở lại với mạch chiến thắng. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh toàn đội phải tiếp tục tiến lên, bởi đây là cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Viễn cảnh rớt hạng tưởng chừng là trò đùa của CĐV hồi đầu mùa, nay lại đang dần thành hiện thực với đội chủ sân Old Trafford.

Báo động đỏ cho MU

Khi còn là cầu thủ, Carrick từng nếm trải cảm giác xuống hạng trong màu áo West Ham. Mùa giải 2002/03, "The Hammers" sở hữu nhiều cái tên chất lượng như thủ môn David James, Joe Cole, Jermain Defoe và Trevor Sinclair. Tuy nhiên, bất chấp lực lượng được đánh giá cao, West Ham vẫn phải xuống chơi tại Championship với 42 điểm sau 38 vòng đấu.

Đó cũng là số điểm cao nhất mà một đội bóng từng giành được nhưng vẫn phải xuống hạng trong kỷ nguyên Premier League với thể thức 38 trận. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, MU thậm chí khó chạm đến cột mốc 30 điểm khi mùa giải khép lại.

Lịch sử cũng cho thấy đội chủ sân Old Trafford hiếm khi rơi vào tình cảnh nguy hiểm như hiện tại. Lần gần nhất "Quỷ đỏ" đứng trong nhóm xuống hạng sau ít nhất 9 vòng đấu là tháng 11/1986, thời điểm Sir Alex Ferguson mới tiếp quản đội bóng sau khi Ron Atkinson bị sa thải.

MU khủng hoảng dù mùa giải mới bước sang đầu tháng 11. Ảnh: Reuters.

Chuỗi phong độ đáng báo động của MU mùa này được thể hiện qua 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đây là thành tích tệ nhất của đội bóng kể từ mùa 1988/89. Tại Premier League mùa này, chiến thắng duy nhất của họ đến từ màn ngược dòng trước Ipswich trên sân nhà hồi tháng 8.

Thực tế, người hâm mộ MU không còn xa lạ với việc chứng kiến đội bóng sa sút trên bảng xếp hạng. Mùa giải 2024/25, dưới thời Ruben Amorim, "Quỷ đỏ" từng đứng thứ 16 sau 37 vòng. Tuy nhiên, MU khi đó vẫn hơn đội đứng thứ ba từ dưới lên là Leicester tới 14 điểm và chưa thực sự đối diện nguy cơ xuống hạng.

Tottenham là ví dụ cho thấy một đội bóng lớn hoàn toàn có thể bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng. Mùa trước, đại diện thành London từng đứng thứ ba từ dưới lên và kém West Ham 2 điểm khi giải đấu chỉ còn 4 vòng. Điều đó cho thấy danh tiếng hay tiềm lực tài chính không phải lúc nào cũng đủ để bảo đảm an toàn.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ MU có đủ bản lĩnh để thích nghi với cuộc chiến trụ hạng hay không, Carrick cho rằng đội bóng cần tập trung vào khả năng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Theo ông, chỉ cần giành chiến thắng trở lại, MU vẫn có thể kiểm soát tình hình.

MU rớt hạng là kịch bản thảm họa

Không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng, việc xuống hạng còn có thể tạo ra cú sốc tài chính khổng lồ đối với MU. Theo tính toán của chuyên gia tài chính bóng đá Paul Quinn, Tottenham có thể thất thu khoảng 197-235 triệu bảng nếu phải xuống hạng mùa trước.

Với MU, con số này có nguy cơ còn nghiêm trọng hơn bởi họ thuộc nhóm CLB nhận nguồn thu bản quyền truyền hình lớn nhất Premier League.

MU đang phải gánh khoản nợ khổng lồ. Ảnh: Reuters.

Các khoản hỗ trợ tài chính dành cho những đội bóng xuống hạng khó có thể bù đắp đáng kể khoảng hụt thu này. Trong khi đó, chưa rõ bao nhiêu cầu thủ MU sở hữu điều khoản giảm lương nếu đội bóng rơi khỏi Premier League. Những hợp đồng thương mại cũng có thể chịu tác động tùy thuộc vào các điều khoản được ký kết.

Đáng lo ngại hơn, MU hiện gánh khoản nợ lên tới 1,15 tỷ bảng, bao gồm trái phiếu được tái đàm phán với mức lãi suất cao hơn hồi tháng 6.

Đội bóng cũng đang chuẩn bị tham vấn người hâm mộ trước khi hoàn thiện kế hoạch xây dựng sân vận động mới. Trong trận thua Chelsea, một bộ phận CĐV MU tiếp tục thể hiện sự phản đối đối dự án sân vận động mới.

Dù kịch bản xuống hạng vẫn còn xa vời nếu xét đến tiềm lực và nguồn thu của CLB, tình cảnh hiện tại là lời cảnh báo không thể xem nhẹ. Với MU, điều cấp thiết nhất lúc này không phải những phép tính tài chính hay tham vọng sân vận động mới, mà là tìm lại chiến thắng trước khi cuộc khủng hoảng thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát.

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