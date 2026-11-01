Kết quả V.League 2026-2027 vòng 6: Nam Định dẫn đầu

Bảng xếp hạng V.League vòng 6

Hoàng Anh Gia Lai nối dài chuỗi trận thất vọng khi thua Bắc Ninh 0-1, tiếp tục đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Hà Nội FC giành chiến thắng trước Ninh Bình để tạm vươn lên nửa trên.

Thứ hạng các đội ở vòng 6 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 6

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Nam Định

6

14

5

13

2

Sông Lam Nghệ An

6

11

5

12

3

Công an Hà Nội

6

9

4

11

4

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

6

9

7

11

5

Ninh Bình

6

12

9

10

6

Công an TP.HCM

6

6

4

10

7

Hải Phòng

6

12

10

9

8

Đà Nẵng

6

8

11

9

9

Hà Nội

6

7

10

9

10

Bắc Ninh

6

4

4

8

11

Thanh Hoá

6

8

9

8

12

Thể Công Viettel

6

6

10

4

13

Hoàng Anh Gia Lai

6

7

14

3

14

Đồng Nai

6

0

11

1

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Công an TP.HCM 0-1 Đà Nẵng

CLB Công an TP.HCM bỏ lỡ cơ hội vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng Nam Định. Nguyễn Tiến Linh và đồng đội bất ngờ thua ngay trên sân nhà trước Đà Nẵng. Matias Fracchia Moreira là tác giả bàn thắng duy nhất giúp đội khách có 3 điểm.

Nam Định 3-1 Thể Công Viettel

Wesley Nata ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 8. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Paulinho Curuá khiến Thể Công Viettel rơi vào thế khó.

Cú đúp của Trần Ngọc Sơn và pha lập công của Caio Cesar giúp Nam Định lật ngược tình thế, giành chiến thắng 3-1. Kết quả này đưa đội bóng thành Nam lên vị trí đầu bảng.

Nam Định thắng Thể Công Viettel 3-1 để vươn lên ngôi đầu bảng. (Ảnh: VPF)

Hải Phòng 1-0 Đồng Nai

CLB Đồng Nai có trận thứ 6 liên tiếp không thắng ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Joel Tagueu ghi bàn mang về chiến thắng 1-0 cho CLB Hải Phòng trên sân nhà.

Sông Lam Nghệ An 1-1 Công an Hà Nội

CLB Công an Hà Nội là đội chiếm ưu thế rõ hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 62%, đồng thời tung ra 13 cú sút so với 7 của SLNA. Dù lép vế về thế trận, SLNA phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội, qua đó giữ lại 1 điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Luizao đưa đội chủ nhà vượt lên cuối hiệp một, trước khi Leo Artur gỡ hòa ở phút 70. SLNA phải chơi thiếu người từ phút 77 nhưng vẫn bảo toàn một điểm trước sức ép của đội khách.

Sông Lam Nghệ An hòa CLB Công an Hà Nội 1-1. (Ảnh: SLNA)

Hà Nội 2-1 Ninh Bình

Ninh Bình thua trận thứ hai liên tiếp. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ghi bàn trước nhờ pha lập công của Nguyễn Lê Phát ở phút 16. Tuy nhiên, Hà Nội lật ngược tình thế ở hiệp 2. Yuval Sade gỡ hòa phút 64, trước khi Aymeric Faurand ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ.

Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình với tỷ số 2-1. (Ảnh: VPF)

Bắc Ninh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai

Bàn thắng của Brenner Marlos ở phút 90+9 giúp Bắc Ninh giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải. Trong khi đó, HAGL thua trận thứ 5 và tiếp tục đứng trong nhóm xuống hạng.

Hà Tĩnh 1-1 Thanh Hóa

CLB Hà Tĩnh vẫn tiến từng bước an toàn trên bảng xếp hạng. Dù không giành chiến thắng trên sân nhà, một điểm trước Thanh Hóa đủ để Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ hai (cùng có 11 điểm như CLB Công an Hà Nội nhưng thi đấu nhiều hơn).

Saliou Gundo ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa ở phút 37. Bàn gỡ hòa của Hà Tĩnh đến ở phút 83, do công của Daniel Passira.