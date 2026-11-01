SHB Đà Nẵng thắng tối thiểu Công an thành phố Hồ Chí Minh, giành 3 điểm quý giá

SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng rất quan trọng trước Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CLB SHB Đà Nẵng

Làm khách trên sân Công an thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng nhập cuộc với sự thận trọng, ưu tiên tổ chức đội hình chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Dù đội chủ nhà chủ động kiểm soát thế trận trong những phút đầu, đội bóng sông Hàn mới là bên tạo được khác biệt.

Phút 17, từ tình huống đá phạt góc của Bryan Ly, Matias bật cao đánh đầu quyết đoán, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Patrik Lê Giang. Bàn thắng sớm giúp SHB Đà Nẵng có lợi thế quan trọng, đồng thời tạo điều kiện để đội khách triển khai thế trận phòng ngự chủ động.

Bị dẫn bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Olaha Mạnh Đức liên tiếp thử sức hàng phòng ngự đối phương bằng những cú sút xa, nhưng thủ môn Đỗ Sỹ Huy cùng các đồng đội đã chơi tập trung, hóa giải những tình huống nguy hiểm. Kết thúc hiệp một, SHB Đà Nẵng vẫn duy trì lợi thế dẫn trước 1-0.

Sau giờ nghỉ, sức ép từ đội chủ nhà ngày càng gia tăng. Ban huấn luyện Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa Williams Minh Hoàng và Narvaez vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Những sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn, song may mắn cũng không đứng về phía họ.

Phút 60, Aldair đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Bóng bật ra đúng vị trí của Williams Minh Hoàng nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá nhẹ, không thắng được thủ môn Đỗ Sỹ Huy. Đến phút 74, Williams Minh Hoàng một lần nữa đưa bóng tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ chủ nhà.

Những phút cuối trận chứng kiến sức ép liên tục của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Phút 79, Olaha Mạnh Đức căng ngang nguy hiểm nhưng Tiến Linh không thể tận dụng thành công. Đến phút 90+2, Cummings có pha đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Đỗ Sỹ Huy nhưng bóng lại một lần nữa tìm đến xà ngang.

Ở chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng thể hiện quyết tâm bảo vệ thành quả bằng việc duy trì cự ly đội hình thấp, bọc lót chặt chẽ và kiên trì chống đỡ sức ép. Đội khách cũng phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng khi Đinh Quang Kiệt phạm lỗi với Saponjic sát vòng cấm. Trọng tài tham khảo VAR nhưng quyết định giữ nguyên thẻ vàng dành cho trung vệ đội chủ nhà.

Chung cuộc, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Công an thành phố Hồ Chí Minh, qua đó có được 3 điểm đầy giá trị tại vòng 6 V.League 2026-2027.

Đây không chỉ là chiến thắng có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn cho thấy tinh thần chiến đấu và khả năng chịu đựng sức ép của đội bóng sông Hàn. Trong một trận đấu mà đối thủ tạo ra nhiều cơ hội, thậm chí ba lần đưa bóng trúng xà ngang, SHB Đà Nẵng vẫn đứng vững để bảo toàn thành quả. Ba điểm trên sân khách vì thế là cú hích quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò đội bóng Đà Nẵng trong chặng đường tiếp theo của mùa giải.