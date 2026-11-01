Alcaraz đăng quang Vienna Open 2026 đầy thuyết phục

Trận chung kết Vienna Open 2026 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Carlos Alcaraz trước Alex de Minaur, tay vợt vừa gây bất ngờ khi loại Alexander Zverev ở bán kết.

Bước vào cuộc đối đầu, Alcaraz nhanh chóng áp đặt thế trận bằng những cú đánh uy lực, khả năng điều bóng linh hoạt và lối chơi tấn công đầy biến hóa.

Alcaraz thắng áp đảo De Minaur trong trận chung kết Vienna Open - Ảnh: AGTP Tennis

Ngay trong set mở màn, "Tiểu Nadal" liên tục gây sức ép lên những game giao bóng của De Minaur. Tay vợt Australia gặp nhiều khó khăn trước tốc độ và sự chính xác của đối thủ, để Alcaraz thắng áp đảo 6-1.

Sang set hai, De Minaur nỗ lực vùng lên, cải thiện khả năng giao bóng và tổ chức những pha phản công nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

Tuy nhiên, Alcaraz vẫn duy trì sự ổn định, kiểm soát tốt những thời điểm quan trọng và không để đối thủ tạo nên bất ngờ. Ngôi sao Tây Ban Nha khép lại set hai với chiến thắng 6-4, qua đó đánh bại De Minaur 2-0 để chính thức đăng quang Vienna Open 2026.

Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho hành trình ấn tượng của Alcaraz, sau những chiến thắng trước Tommy Paul và Daniil Medvedev ở các vòng trước.