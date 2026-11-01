Hơn 4.000 runner cùng chạy gây quỹ và hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư vú

Giải chạy quy tụ các vận động viên chuyên nghiệp, phong trào, các chiến binh K, người yêu thích chạy bộ và nhiều văn nghệ sĩ. Người tham gia ở nhiều độ tuổi cùng chinh phục hai cự ly 3km và 10km.

Bên cạnh chạy bộ, hơn 1.000 người đăng ký hiến tóc, trong đó có nhiều em nhỏ. Những mái tóc đủ điều kiện sẽ được làm thành tóc giả, trao tặng bệnh nhân ung thư, giúp họ thêm tự tin trong quá trình điều trị.