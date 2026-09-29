Diễn ra đến hết ngày 2/10, sự kiện nhằm giới thiệu tác phẩm của các nhà làm phim trẻ, hướng tới kết nối người học với khán giả, giới chuyên môn và môi trường sản xuất điện ảnh.

TS. Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Liên hoan phim Điện ảnh trẻ 2026.

Sau 35 ngày phát động, Ban tổ chức nhận 135 phim ngắn và 41 hồ sơ tham gia Chợ dự án. Qua sơ tuyển, 31 phim và 12 dự án được chọn vào vòng tranh giải chính thức. Các phim dự thi thuộc thể loại truyện ngắn, tài liệu ngắn và hoạt hình, có thời lượng dưới 30 phút, do sinh viên và cựu sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Tiến sĩ Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Liên hoan được định hướng vừa là không gian thử nghiệm nghệ thuật, vừa tạo cơ hội để người làm phim trẻ bước vào nghề. Theo ông, một bộ phim không nên dừng lại ở buổi chiếu trong giảng đường mà cần có cơ hội gặp khán giả, tiếp cận thị trường và tìm đường đến các diễn đàn điện ảnh rộng hơn. Điểm đáng chú ý là quy trình chấm giải theo hướng độc lập. Đơn vị có phim dự thi không tham gia ban giám khảo vòng tranh giải chính thức, kể cả trường tổ chức. Danh tính giám khảo được giữ kín; tác phẩm vào vòng chấm giải không kèm tên tác giả và đơn vị. Cách làm này nhằm bảo đảm sự công bằng và giúp người trẻ tin tưởng vào chuẩn mực nghề nghiệp của sân chơi.

Liên hoan có sự đồng hành của đông đảo các nhà làm phim, nghệ sĩ, diễn viên, doanh nghiệp, hướng tới kết nối người học với giới chuyên môn và môi trường sản xuất điện ảnh.

Đối với đạo diễn trẻ Hoàng Thúy Diệu, liên hoan còn là cơ hội để một tác phẩm có thêm đời sống sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập. Tác phẩm dự thi ban đầu chỉ được Diệu dự định chiếu trong dịp tốt nghiệp rồi sẽ cho "ngủ đông". Khi biết liên hoan mở cơ hội cho cựu sinh viên tham gia, Diệu quyết định gửi phim dự thi. Từ trải nghiệm sau khi ra trường, Hoàng Thúy Diệu nhận thấy khoảng cách giữa việc học điện ảnh và nhịp độ sản xuất ngoài thị trường. Những nhu cầu ngắn hạn khiến người làm nghề không phải lúc nào cũng có nhiều năm để theo đuổi một tác phẩm. Theo cô, đạo diễn trẻ cần thêm thời gian trải nghiệm cuộc sống, nghiên cứu các loại hình nghệ thuật khác và rèn sự chín chắn trước khi kể những câu chuyện xã hội đòi hỏi chiều sâu.

Cùng với các suất chiếu, Chợ dự án đưa 12 ý tưởng được tuyển chọn đến phiên thuyết trình trước hội đồng chuyên môn trong khuôn khổ liên hoan. Các tác giả có dịp nhận góp ý và gặp gỡ chuyên gia, nhà sản xuất. Ngoài ra, liên hoan còn tổ chức giao lưu, trao đổi chuyên môn, trình chiếu phim ngắn Pháp và Việt Nam cùng một số phim dài, phim tài liệu.

Ông Paul Abela, Tùy viên phụ trách lĩnh vực nghe nhìn tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và thành viên Ban giám khảo, phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Paul Abela, Tùy viên phụ trách lĩnh vực nghe nhìn tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và thành viên Ban giám khảo nhận xét, các nhà làm phim trẻ Việt Nam có sức sáng tạo nhưng phải nỗ lực tìm kinh phí, xác lập tiếng nói riêng giữa nhiều tài năng và tìm cơ hội ra quốc tế. Viện Pháp tại Việt Nam cùng Đại sứ quán Pháp đồng hành với liên hoan, giải Phim xuất sắc nhất trị giá 30 triệu đồng do phía Pháp trao tặng.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh, việc phát hiện tài năng cần gắn với đào tạo nhân lực và xây dựng hệ sinh thái sản xuất. Từ phim đã hoàn thành đến dự án đang tìm nguồn lực, liên hoan là một bước để người trẻ đưa câu chuyện của mình ra khỏi giảng đường, gặp công chúng và tiếp tục hành trình làm nghề./.