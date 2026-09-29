Hà Nội gấp rút hoàn thiện hồ sơ UNESCO về Tô Hiến Thành

Theo Kế hoạch số 374/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, hồ sơ nhằm hệ thống hóa các luận cứ khoa học, pháp lý và thực tiễn, làm rõ vị trí, công lao, tầm ảnh hưởng của danh nhân Tô Hiến Thành trong lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Nội dung hồ sơ tập trung làm rõ những giá trị tiêu biểu gắn với danh nhân, trong đó có tư tưởng quản trị quốc gia, tầm nhìn chiến lược trong bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước; đạo đức công vụ, sự chính trực, liêm khiết, giữ nghiêm kỷ cương phép nước và tinh thần đặt lợi ích quốc gia, nhân dân lên trên hết.

Tượng danh nhân Tô Hiến Thành tại đền Văn Hiến, xã Ô Diên, Hà Nội. Ảnh: M.H

Thông qua việc đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 850 năm ngày mất danh nhân, Hà Nội hướng tới lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức và tinh thần phụng sự của Tô Hiến Thành; phục vụ giáo dục truyền thống, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa gắn với danh nhân và vương triều Lý.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập hợp, kiểm kê, sưu tầm, biên dịch, thẩm định và số hóa tư liệu về thân thế, sự nghiệp, hành trạng và di sản tư tưởng của Tô Hiến Thành. Hệ thống di tích, địa điểm thờ phụng, lễ hội và các hình thức tôn vinh danh nhân cũng được khảo sát, thu thập tư liệu.

Phạm vi thực hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa và các địa phương liên quan. Hồ sơ khoa học chính thức được xây dựng song ngữ Việt - Anh theo mẫu của UNESCO, kèm phim tài liệu, phim khoa học, album ảnh, kỷ yếu hội thảo, ấn phẩm, website và các tài liệu phục vụ hồ sơ.

Hà Nội cũng sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng tại những nơi lưu giữ, thực hành và phát huy các giá trị liên quan đến danh nhân; đồng thời tiếp thu ý kiến chuyên gia, kết quả hội thảo, tọa đàm để hoàn thiện hồ sơ.

Theo tiến độ, hồ sơ được gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/10/2026 và hoàn thiện để gửi qua kênh quốc gia trước ngày 1/12/2026. Từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, thành phố phối hợp bổ sung, giải trình, hiệu đính hồ sơ theo yêu cầu.

Năm 2027 tập trung quảng bá, vận động ủng hộ hồ sơ; năm 2028 triển khai các hoạt động phát huy giá trị và năm 2029 dự kiến tổ chức Lễ vinh danh cùng Kỷ niệm 850 năm ngày mất Tô Hiến Thành khi có Nghị quyết của UNESCO.