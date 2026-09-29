Hà Nội phát sóng miễn phí nhiều tác phẩm điện ảnh Việt

Chiều 29/9, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) ký kết hợp tác về tuyển chọn, giới thiệu và phát sóng miễn phí các tác phẩm điện ảnh Việt Nam trên các kênh của cơ quan.

Theo nội dung hợp tác, khoảng 1.000 bộ phim thuộc ba thể loại gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình sẽ được lựa chọn để giới thiệu tới khán giả.

Các tác phẩm được tuyển chọn từ nguồn phim điện ảnh Việt Nam được lưu giữ qua nhiều thời kỳ, trong đó danh mục phim truyện lưu trữ trên chất liệu phim nhựa tại Viện Phim Việt Nam có 460 mục phim, với năm sản xuất từ 1959 đến 2014.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác với Cục Điện ảnh về tuyển chọn, giới thiệu và phát sóng miễn phí các tác phẩm điện ảnh Việt Nam

Nhiều tác phẩm quen thuộc với công chúng như “Chung một dòng sông”, “Vợ chồng A Phủ”, “Con chim vành khuyên”, “Em bé Hà Nội”, “Đến hẹn lại lên”, “Cánh đồng hoang”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Thương nhớ đồng quê”, “Mùa ổi”, “Đừng đốt”, “Mùi cỏ cháy”… nằm trong nguồn phim được giới thiệu. Danh mục và lịch phát sóng cụ thể sẽ do hai bên lựa chọn, thống nhất theo phạm vi hợp tác.

Hoạt động này hướng tới hình thành không gian thưởng thức điện ảnh Việt thường xuyên trên sóng truyền hình, giúp khán giả có thêm cơ hội tiếp cận những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, lịch sử và nhân văn. Qua mỗi bộ phim, những câu chuyện về đất nước, con người, chiến tranh, hòa bình, đời sống gia đình và những chuyển biến của xã hội được tiếp nối với các thế hệ khán giả hôm nay.

Đối với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, các tác phẩm về Thủ đô như “Em bé Hà Nội”, “Hà Nội mùa đông 1946”, “Mùa ổi”, “Hà Nội 12 ngày đêm”… có ý nghĩa đặc biệt. Những khuôn hình về Hà Nội qua các thời kỳ không chỉ lưu giữ ký ức về thành phố mà còn góp phần giúp công chúng khám phá diện mạo, con người và đời sống Thủ đô qua ngôn ngữ điện ảnh.

Điểm nhấn của chương trình là ba vệt phim gồm “Hẹn với phim Việt” dành cho phim truyện, “Dấu ấn thời gian” dành cho phim tài liệu và “Vườn phim tuổi thơ” dành cho phim hoạt hình.

Trong đó, “Hẹn với phim Việt” dự kiến có phần giới thiệu ngắn trước mỗi tác phẩm, cung cấp những thông tin về hoàn cảnh ra đời, chi tiết nghệ thuật hoặc câu chuyện phía sau vai diễn. Khi điều kiện cho phép, chương trình sẽ có sự tham gia của các đạo diễn, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu điện ảnh nhằm mở rộng góc nhìn, giúp khán giả hiểu hơn về tác phẩm.

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác

Các đợt phim cũng được định hướng tổ chức theo chủ đề như Hà Nội, tình yêu và gia đình, tuổi trẻ, ký ức chiến tranh, đời sống Việt Nam… Qua đó, chương trình tạo sự liền mạch trong nội dung và tăng khả năng kết nối giữa tác phẩm với công chúng đương đại.

Thông tin về chương trình sẽ được đăng tải trên truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Danh mục phim, lịch phát sóng và thời điểm lên sóng từng chương trình sẽ được thông tin trên các kênh truyền thông chính thức.

Thông qua hợp tác với Cục Điện ảnh, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội kỳ vọng góp phần đưa kho tàng điện ảnh Việt được lưu giữ qua nhiều thế hệ trở nên gần gũi hơn với đời sống văn hóa đương đại, đồng thời mở rộng cơ hội để khán giả, nhất là người trẻ, tiếp cận và khám phá những giá trị của điện ảnh Việt Nam.