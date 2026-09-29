Hình thành không gian thưởng thức điện ảnh Việt thường xuyên trên truyền hình

Lễ ký kết hợp tác tăng cường quảng bá và phổ biến phim Việt Nam giữa Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL).

Đây là sự kết nối giữa nguồn tác phẩm điện ảnh được gìn giữ qua nhiều thời kỳ với năng lực truyền thông của cơ quan báo chí đa phương tiện Thủ đô. Thông qua việc đưa phim đến từng gia đình, hợp tác góp phần mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân, đồng thời tôn vinh công sức sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ đã làm nên diện mạo điện ảnh Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: Dự án là một bước tiến quan trọng, thể hiện rõ quan điểm đưa các sản phẩm điện ảnh, đặc biệt là phim tài liệu và phim ngắn, được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Cần phải lấp đầy những khoảng trống trong mảng phim điện ảnh và truyền hình, đặc biệt là các đề tài phim lịch sử, phim cách mạng mà các đơn vị đã thực hiện trong những năm qua. Thực tế cho thấy, khán giả hiện nay rất mong đợi các bộ phim về chủ đề lãnh tụ, lịch sử và cách mạng. Những tác phẩm khi ra mắt đều được công chúng đón nhận rất tích cực, từ rạp chiếu phim cho đến các nền tảng truyền hình, luôn được khán giả tìm kiếm, theo dõi và thảo luận xôn xao.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu.

“Dự án hợp tác là một việc làm hết sức thiết thực và hiệu quả nếu triển khai kỹ lưỡng và đi vào chiều sâu. Làm sao để kho tư liệu phim của Cục Điện ảnh cũng như Viện Phim Việt Nam - nơi lưu giữ rất nhiều bộ phim giá trị từ trước đến nay, từ thời kỳ đầu cho đến các bộ phim cách mạng và các sản phẩm sản xuất gần đây được khai thác tốt nhất”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông kỳ vọng.

Nguồn phim trong khuôn khổ hợp tác có tổng số khoảng 1.000 bộ phim, gồm ba thể loại: phim truyện, phim hoạt hình và phim tài liệu. Riêng danh mục phim truyện Việt Nam lưu trữ trên chất liệu phim nhựa tại Viện Phim Việt Nam được giới thiệu đã có 460 mục phim, với năm sản xuất trải từ 1959 đến 2014, Danh mục quy tụ nhiều tác phẩm quen thuộc như “Chung một dòng sông”, “Vợ chồng A Phủ”, “Con chim vành khuyên”, “Em bé Hà Nội”, “Đến hẹn lại lên”, “Cánh đồng hoang”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Thương nhớ đồng quê”, “Mùa ổi”, “Đừng đốt”, “Mùi cỏ cháy”... Các phim phát sóng cụ thể sẽ được hai bên lựa chọn và thống nhất theo phạm vi hợp tác.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết: Sau lễ ký kết, các đơn vị đầu mối hai bên sẽ sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, danh mục phim, chủ đề, tiến độ thời gian và phương thức để chương trình sớm triển khai. Trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả, phản hồi từ người xem để hoàn thiện và nâng cao chất lượng phổ biến phim do Nhà nước đặt hàng.

Qua những tác phẩm, khán giả có thể gặp lại hình ảnh đất nước trong chiến tranh và hòa bình, những đổi thay của làng quê, phố thị, những phận người cùng khát vọng sống, yêu thương và gìn giữ phẩm giá. Có những cảnh phim gợi nhớ một thời tuổi trẻ; có những câu chuyện, khi xem lại ở một độ tuổi khác, lại mở ra một cách cảm nhận mới. Chính khả năng đối thoại với người xem qua nhiều thế hệ tạo nên sức bền của điện ảnh.

Trong nguồn phim có “Em bé Hà Nội”, “Hà Nội mùa đông 1946", "Mùa ổi”, “Hà Nội 12 ngày đêm"... Những khuôn hình về thành phố, con người và nếp sống Hà Nội là chất liệu để khán giả hiểu thêm về nơi mình đang sống, tìm lại một miền ký ức hoặc khám phá Thủ đô qua góc nhìn của các nhà làm phim. Đây cũng là hướng nội dung phù hợp để chuyên mục góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Kim Khiêm - Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho biết: Đây là sự hợp tác có ý nghĩa thiết thực, kết nối nguồn lực, thế mạnh của cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh và hệ thống báo chí phát thanh truyền hình và các nền tảng số của cơ quan báo chí phát thanh truyền hình Hà Nội, cùng hướng tới mục tiêu đưa các giá trị của điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Điểm nhấn là phần giới thiệu ngắn trước mỗi bộ phim. Được biên tập cô đọng, hấp dẫn, phần dẫn sẽ gợi mở hoàn cảnh ra đời, một chi tiết nghệ thuật đáng chú ý hoặc câu chuyện phía sau một vai diễn. Khi điều kiện cho phép, chương trình sẽ mời người làm phim, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu điện ảnh chia sẻ những góc nhìn giúp khán giả tiếp cận tác phẩm sâu hơn.

Một câu chuyện hậu trường, một lựa chọn táo bạo của đạo diễn hay ký ức của diễn viên có thể khiến người xem chú ý đến một khuôn hình mà trước đây mình từng bỏ qua. Phần giới thiệu được định hướng vừa đủ để khơi gợi sự tò mò, giữ nguyên sự bất ngờ và cảm xúc khi thưởng thức bộ phim. Nhờ đó, mỗi buổi phát sóng có thêm một lý do để khán giả chờ đợi, kể cả khi họ đã từng xem tác phẩm.