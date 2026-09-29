Những sân chơi bổ ích của người cao tuổi Lào Cai

Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Lào Cai được mở đầu bằng Lễ phát động sôi nổi và Giải Bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Lào Cai lần thứ I.

Đều đặn mỗi ngày từ 5 giờ 30 phút sáng, không khí tại sân rạp Hồng Hà lại trở nên nhộn nhịp bởi bước chân của các hội viên Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời phường Yên Bái.

Trải qua gần 10 năm phát triển, từ 30 hội viên ban đầu, đến nay, câu lạc bộ đã quy tụ 102 thành viên ở độ tuổi từ 45 - 83. Để quản lý hiệu quả và duy trì chất lượng các hoạt động sinh hoạt phong phú như dưỡng sinh, dân vũ, thể thao, múa, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời phường Yên Bái đã chủ động chia thành 4 tổ phụ trách từng nội dung chuyên biệt.

Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời phường Yên Bái đều đặn tập luyện mỗi sáng với nhiều hoạt động phong phú.

Bộ môn dưỡng sinh nhẹ nhàng, uyển chuyển đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, giúp rèn luyện cả trí lực lẫn thể chất. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Ban Chủ nhiệm, từng bài tập không chỉ mang lại tinh thần sảng khoái mà còn trở thành những tiết mục biểu diễn đồng đều, đẹp mắt.

Bà Trương Thị Lan (63 tuổi), hội viên gắn bó với Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời phường Yên Bái từ năm 2017, xúc động chia sẻ: “Tôi bị đau cột sống từ năm 40 tuổi, nhưng từ khi tham gia câu lạc bộ, được tập dưỡng sinh thường xuyên nên thấy rất khỏe. Nhờ tích cực tập luyện, mấy năm gần đây tôi không phải đi viện chữa đau cột sống nữa”.

Các thành viên Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời phường Yên Bái tham gia Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2026.

Không dừng lại ở việc luyện tập hằng ngày, Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời phường Yên Bái còn là nhân tố tích cực trong các sự kiện thể thao, nghệ thuật địa phương và từng 2 lần đoạt huy chương Đồng tại Giải Vô địch dưỡng sinh toàn quốc (năm 2018 và 2019). Đó là minh chứng sống động cho lời dạy của Bác Hồ về rèn luyện sức khỏe, khẳng định tinh thần sống khỏe, sống có ích của người cao tuổi.

CLB Sức khỏe ngoài trời phường Yên Bái tích cực tham gia nhiều cuộc thi, sân chơi nghệ thuật, thể thao trong và ngoài tỉnh.

Tại vùng đất Mường Lò, Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò (thành lập năm 2018) đã trở thành điểm hẹn thân thương của 25 hội viên từ 50 - 70 tuổi.

Ngược dòng thời gian, những năm 60, 70 của thế kỷ trước, nhiều người con từ vùng đồng bằng Bắc bộ theo tiếng gọi của Đảng đã tình nguyện lên xây dựng quê mới ở miền đất Mường Lò. Hành trang họ mang theo là cả những làn điệu chèo, câu dân ca ngọt ngào quê mẹ. Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò ra đời chính là nơi để họ gìn giữ những giai điệu quê hương, đặt lời mới ca ngợi Đảng, Bác Hồ và sự đổi thay của vùng đất mới.

Những buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò.

Bà Lã Tuyết Trinh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò cho biết: “Câu lạc bộ được thành lập dựa trên niềm đam mê của các hội viên và mong muốn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ những câu dân ca quê mẹ, chúng tôi đặt lời mới mang nội dung ca ngợi quê hương, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Cùng chung nhịp đập giữ gìn văn hóa, Câu lạc bộ Văn nghệ người cao tuổi phường Cầu Thia dù mới thành lập gần 2 năm với 18 hội viên nhưng đã khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào văn nghệ quần chúng. Câu lạc bộ luôn chú trọng dàn dựng các tiết mục hát quan họ, hát chèo, múa dân gian mang đậm bản sắc các dân tộc vùng văn hóa Mường Lò để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ lớn và giao lưu giữa các địa phương.

Câu lạc bộ Văn nghệ người cao tuổi phường Cầu Thia tích cực tập luyện mỗi Chủ nhật hằng tuần.

Bà Triệu Thị Luyến - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ người cao tuổi phường Cầu Thia chia sẻ: “Các hội viên luôn đồng hành lựa chọn những bài hát, điệu múa phù hợp với sức khỏe và sở thích. Câu lạc bộ cũng chủ động kết nối giao lưu với các câu lạc bộ lân cận để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời vận động những người có đam mê tham gia để mở rộng hoạt động”.

Điểm chung lớn nhất ở các câu lạc bộ của người cao tuổi chính là tình cảm gắn kết, sự sẻ chia như trong một gia đình lớn. Dù mỗi người có một hoàn cảnh, một công việc khác nhau nhưng khi đến sinh hoạt, mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa.

Những giây phút đầy niềm vui sau giờ tập.

Sau mỗi giờ tập luyện là những phút giây thăm hỏi khi đau ốm, chia sẻ vui buồn cuộc sống, trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cháu hòa thuận, hiếu thảo. Việc thường xuyên được luyện tập, giao lưu và tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn đã giúp các cụ giải tỏa căng thẳng, tìm lại sự tự tin và niềm lạc quan tinh thần.

Ông Trịnh Quang Tảnh - Câu lạc bộ Văn nghệ người cao tuổi phường Cầu Thia chia sẻ: “Tham gia câu lạc bộ, chúng tôi thường xuyên được giao lưu, học hỏi với các câu lạc bộ khác, từ đó nâng cao đời sống tinh thần”.

Đồng quan điểm đó, bà Phạm Thị Toán - Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò bày tỏ: “Mỗi buổi tập là dịp để anh chị em chia sẻ về cách hát, cách múa và sự tự tin trên sân khấu. Tôi mong câu lạc bộ ngày một phát triển hơn nữa để người cao tuổi có sân chơi lành mạnh, từ đó sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Các hội viên người cao tuổi tự tin biểu diễn trên sân khấu.

Sự phát triển mạnh mẽ của các câu lạc bộ người cao tuổi tại các địa phương trong tỉnh không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ cây cao bóng cả, mà còn góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Những tiếng cười rộn rã trên sân tập, những câu hát dân ca đằm thắm cất lên mỗi ngày chính là minh chứng rõ nét nhất cho một thế hệ người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục thắp sáng truyền thống và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho quê hương, đất nước.