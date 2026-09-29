Khơi nguồn sáng tạo cho điện ảnh trẻ từ liên hoan phim quốc tế

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026.

Sau 35 ngày phát động, Ban tổ chức nhận được 135 phim ngắn và 41 dự án đăng ký tham gia Chợ dự án (Project Market). Qua tuyển chọn, 31 phim và 12 dự án được lựa chọn để trình chiếu, thuyết trình và tranh giải.

Sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh trong hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ đoàn làm phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Để bảo đảm tính khách quan, công tác chấm chọn được thực hiện độc lập và bảo mật. Trong quá trình đánh giá, tác phẩm không hiển thị tên tác giả, đơn vị đào tạo; danh tính Hội đồng Giám khảo cũng được giữ kín.

31 phim tranh giải sẽ được trình chiếu trong 4 suất phim Chung tuyển ngày 30/9 và 1/10 tại Nhà hát Thế giới trẻ, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các phim dự thi, Liên hoan có chương trình Phim Toàn cảnh, Phim ngắn Pháp và Việt Nam cùng các suất chiếu đặc biệt trong Góc nhìn điện ảnh. Một số tác phẩm đáng chú ý gồm ba phim truyện dài nước ngoài “Trường hè 2001”, “Căn nhà ký ức”, “Chuyến đi bão cát” và phim tài liệu Việt Nam “Chân trời rực rỡ”.

Liên hoan trao 9 hạng mục giải thưởng dành cho phim và cá nhân. Phim xuất sắc nhất nhận 30 triệu đồng; giải Nhì 20 triệu đồng và giải Ba 10 triệu đồng. Các giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất và Hình ảnh xuất sắc nhất cùng trị giá 10 triệu đồng. Phim được khán giả yêu thích nhất nhận 10 triệu đồng.

Đồng hành với Liên hoan, ông Paul Abela, Tùy viên phụ trách lĩnh vực nghe nhìn của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho rằng, sự hỗ trợ dành cho điện ảnh trẻ không chỉ tập trung vào tác phẩm mà còn hướng đến nhà làm phim, nhà sản xuất và đội ngũ sáng tạo thông qua cơ hội học hỏi, gặp gỡ chuyên gia và phát triển dự án. Điều quan trọng không nhất thiết là sự hoàn hảo về kỹ thuật, mà còn nằm ở câu chuyện, hình ảnh và cách thể hiện của người làm phim.

Từ việc tuyển chọn, trình chiếu tác phẩm đến tổ chức Chợ dự án và kết nối với các đối tác chuyên môn, Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026 đặt trọng tâm vào quá trình đưa người trẻ từ môi trường đào tạo đến thực tiễn nghề nghiệp, nơi tác phẩm được tiếp cận khán giả và các dự án có cơ hội tìm kiếm nguồn lực để tiếp tục phát triển.