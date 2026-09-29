Festival Biển Khánh Hòa 2027 dự kiến diễn ra xuyên suốt bốn mùa

Sân khấu đêm bế mạc lung linh sắc màu âm nhạc và ánh sáng tại Festival Biển Khánh Hòa 2026. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Festival Biển Khánh Hòa 2027 dự kiến được đổi mới theo mô hình tổ chức xuyên suốt bốn mùa trong năm, thay vì tập trung trong một số ngày như các kỳ festival trước. Cách làm này nhằm phát huy hiệu quả thương hiệu lễ hội, đồng thời góp phần đưa Khánh Hòa trở thành điểm đến du lịch bốn mùa.

Theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Festival Biển Khánh Hòa 2027 dự kiến mang chủ đề chung “Bốn mùa kết nối-Trọn một niềm tin.”

Mỗi mùa sẽ có chủ đề và những hoạt động điểm nhấn riêng, nhưng được triển khai trên nền tảng bộ nhận diện và chiến lược truyền thông thống nhất, tạo thành chuỗi sự kiện xuyên suốt trong năm 2027.

Cụ thể, mùa xuân (tháng 1-3) dự kiến mang chủ đề “Xuân đón lộc biển;” mùa hè (tháng 4-6) là “Biển gọi hè vui;” mùa thu (tháng 7-9) với chủ đề “Thu vàng trái ngọt;” mùa đông (tháng 10-12) mang chủ đề “Đông ấm tương lai.”

Theo định hướng này, mỗi quý Khánh Hòa sẽ lựa chọn một lễ hội hoặc hoạt động tiêu biểu làm điểm nhấn, gắn với đặc trưng văn hóa, du lịch và thế mạnh của từng khu vực trong tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn của Khánh Hòa được yêu cầu nghiên cứu tổ chức một sự kiện có quy mô, tầm vóc quốc tế tại khu vực phía nam tỉnh, có thể phát triển từ Lễ hội Nho-Vang của tỉnh Ninh Thuận trước đây.

Việc đổi mới mô hình Festival Biển được đặt trong bối cảnh Khánh Hòa có thêm nhiều tài nguyên văn hóa, du lịch sau khi mở rộng địa giới hành chính. Đây là cơ sở để tỉnh khai thác đồng bộ các giá trị về biển, đảo, văn hóa, cảnh quan, sản vật và các lễ hội đặc trưng, qua đó hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng trong cả năm.

Trước đó, Festival Biển Khánh Hòa 2026, diễn ra từ ngày 17 đến 19/7/2026, đã thu hút khoảng 787.500 lượt khách, trong đó có khoảng 50.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch trong thời gian festival ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Công suất phòng lưu trú toàn tỉnh đạt trên 85%, riêng nhóm khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao đạt trên 90%.

Những kết quả trên cho thấy sức hút của Festival Biển đối với du khách và hoạt động du lịch của địa phương. Tuy nhiên, việc tổ chức tập trung trong vài ngày cũng khiến hiệu quả quảng bá và khai thác thương hiệu festival chủ yếu dồn vào thời điểm diễn ra sự kiện.

Với mô hình bốn mùa, Festival Biển Khánh Hòa 2027 được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian lan tỏa của thương hiệu lễ hội, tạo thêm nhiều lý do để du khách đến Khánh Hòa vào các thời điểm khác nhau trong năm, đồng thời góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị kinh tế từ du lịch.

Định hướng tổ chức festival xuyên suốt bốn mùa cũng mở ra không gian để các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia xây dựng sản phẩm, sự kiện và trải nghiệm đặc trưng. Qua đó, Festival Biển Khánh Hòa không chỉ là một chuỗi hoạt động lễ hội mà còn hướng tới trở thành thương hiệu du lịch gắn kết các vùng, các mùa và những giá trị đặc sắc của Khánh Hòa./.