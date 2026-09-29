Phát sóng 1.000 bộ phim Việt Nam: Đưa di sản Điện ảnh đến gần công chúng

Thông tin trên được Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố trong buổi ký kết hợp tác giữa hai đơn vị vào chiều 29/9 nhằm đưa phim Việt đến với khán giả, xây dựng các chương trình phim thành điểm hẹn của những tác phẩm có giá trị, kết nối ký ức điện ảnh với các thế hệ công chúng hôm nay.

Theo nội dung ký kết, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hợp tác nhằm tuyển chọn, giới thiệu và phát sóng miễn phí các tác phẩm điện ảnh Việt Nam trên các kênh sóng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Với ba vệt phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình, hoạt động hợp tác hướng tới hình thành một không gian thưởng thức điện ảnh Việt thường xuyên trên sóng truyền hình, để những bộ phim giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn tiếp tục được công chúng đón nhận.

Nguồn phim phục vụ chương trình gồm khoảng 1.000 bộ phim truyện, phim hoạt hình, phim tài liệu. Riêng danh mục phim truyện Việt Nam lưu trữ trên chất liệu phim nhựa tại Viện Phim Việt Nam được giới thiệu đã có 460 mục phim, được sản xuất từ năm 1959 - 2014.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, việc tổ chức phát sóng phim phục vụ khán giả là chủ trương đã lâu nhưng đến nay mới được triển khai.

Bày tỏ vui mừng khi kho phim đồ sộ - di sản điện ảnh Việt tiếp tục được phát huy trong đời sống, đến với đông đảo khán giả, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, đây là dự án rất cần thiết nhằm lan toả hơn nữa những bộ phim giá trị về lãnh tụ, lịch sử, văn hoá, cách mạng. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội hợp tác chặt chẽ với Cục Điện ảnh triển khai đưa những thước phim quý từ thời kỳ đầu tiên của Điện ảnh cách mạng cho đến những tác phẩm được sản xuất những năm gần đây đến với công chúng.

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng Cục Điện ảnh ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng nhiều cơ quan, đơn vị thuộc nhiều ban, ngành liên quan.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, danh mục phim được chọn chiếu có rất nhiều tác phẩm quen thuộc như “Chung một dòng sông”, “Vợ chồng A Phủ”, “Con chim vành khuyên”, “Em bé Hà Nội”, “Đến hẹn lại lên”, “Cánh đồng hoang”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Thương nhớ đồng quê”, “Mùa ổi”, “Đừng đốt”, “Mùi cỏ cháy”…

Qua những tác phẩm ấy, khán giả có thể gặp lại hình ảnh đất nước trong chiến tranh và hòa bình, những đổi thay của làng quê, phố thị, những phận người cùng khát vọng sống, yêu thương và gìn giữ phẩm giá. Có những cảnh phim gợi nhớ một thời tuổi trẻ; có những câu chuyện, khi xem lại ở một độ tuổi khác, lại mở ra một cách cảm nhận mới. Chính khả năng đối thoại với người xem qua nhiều thế hệ tạo nên sức bền của điện ảnh.

Nhiều bộ phim về Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt được lựa chọn phát sóng như “Em bé Hà Nội”, “Hà Nội mùa đông 1946”, “Mùa ổi”, “Hà Nội 12 ngày đêm”… sẽ góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Điểm nhấn dự kiến của “Hẹn với phim Việt” là phần giới thiệu ngắn trước mỗi bộ phim. Được biên tập cô đọng, hấp dẫn, phần dẫn sẽ gợi mở hoàn cảnh ra đời, một chi tiết nghệ thuật đáng chú ý hoặc câu chuyện phía sau một vai diễn. Khi điều kiện cho phép, chương trình sẽ mời người làm phim, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu điện ảnh chia sẻ những góc nhìn giúp khán giả tiếp cận tác phẩm sâu hơn.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội định hướng tổ chức các đợt phim theo chủ đề, tạo sự liền mạch và sức hấp dẫn cho các vệt phim. Cách tuyển chọn sẽ chú trọng giá trị tác phẩm, sự phù hợp với khán giả và khả năng gợi mở những vấn đề còn có ý nghĩa trong đời sống hôm nay.

Hoạt động giới thiệu các chương trình phim dự kiến được triển khai đồng bộ trên truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và các kênh truyền thông số. Những bài viết về tác phẩm, chân dung nghệ sĩ, câu chuyện hậu trường và thông tin lịch phát sóng sẽ giúp công chúng biết đến chương trình, tìm được bộ phim mình quan tâm và chia sẻ cảm nhận. Sức lan tỏa của hệ thống báo chí đa phương tiện được hướng vào việc xây dựng thói quen xem phim Việt và mở rộng cộng đồng khán giả yêu điện ảnh.