Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh với hai giải thưởng World Travel Awards 2026

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được vinh danh ở 2 hạng mục tại World Travel Awards 2026.

Tối 27/9, tại Maldives, Đoàn Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, tham dự Lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026.

Tại lễ trao giải, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được vinh danh ở hai hạng mục: “Asia’s Leading National Park 2026” – Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và “Vietnam’s Leading Nature Destination 2026” – Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp xúc với các đối tác, quảng bá du lịch.

Việc được vinh danh ở cả cấp độ châu Á và Việt Nam góp phần khẳng định sức hấp dẫn và thương hiệu của Phong Nha – Kẻ Bàng, điểm đến nổi bật với cảnh quan karst độc đáo, hệ thống hang động kỳ vĩ, sông ngầm và đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu.

Tại sự kiện, ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế, giới thiệu những giá trị nổi bật của Di sản, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ông Đinh Huy Trí nhấn mạnh: “Hai giải thưởng là niềm vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng đặt lên chúng tôi trách nhiệm cao hơn trong việc bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ các giá trị Di sản thế giới. Bảo tồn sẽ luôn là nền tảng để Phong Nha – Kẻ Bàng phát triển du lịch bền vững và tiếp tục trở thành một trong những điểm đến thiên nhiên hấp dẫn của thế giới. Chúng tôi mong muốn thông qua giải thưởng đưa Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Trị và Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu”.

Bên lề lễ trao giải, Đoàn Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá; giới thiệu hình ảnh, tài liệu và sản phẩm du lịch của Phong Nha – Kẻ Bàng và tỉnh Quảng Trị tới các đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức du lịch quốc tế.

Đoàn cũng gặp gỡ, trao đổi với ông Graham Cooke, Chủ tịch World Group, nhà sáng lập World Travel Awards; ông Abdulla Yasir, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Visit Maldives Corporation; đại diện Hiệp hội Thương mại Maldives – Việt Nam cùng nhiều đối tác quốc tế.

Nội dung trao đổi tập trung vào quảng bá điểm đến, kết nối thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút khách quốc tế đến với Phong Nha – Kẻ Bàng và Quảng Trị.

Hai giải thưởng cùng các hoạt động xúc tiến tại sự kiện là cơ hội để Phong Nha – Kẻ Bàng và du lịch Quảng Trị tiếp tục nâng cao vị thế, nhận diện thương hiệu trên thị trường quốc tế, hướng tới phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản thế giới.