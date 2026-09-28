Học sinh THCS Hà Nội tìm hiểu Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Cuộc thi giúp học sinh tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay; hệ thống 82 bia Tiến sĩ – Di sản tư liệu thế giới; các danh nhân tiêu biểu gắn với di tích và truyền thống khoa bảng Việt Nam. Qua đó, các em có cơ hội khám phá kiến trúc, lịch sử và những giá trị văn hóa của di tích, đồng thời hiểu thêm về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài cùng sức sống của những giá trị ấy trong đời sống hôm nay.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: 950 năm trước, Quốc Tử Giám được thành lập tại Thăng Long, mở ra một dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục nước nhà. Trở thành nơi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, những giá trị của Quốc Tử Giám đã được các thế hệ tiếp nối, vun đắp và trao truyền, trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài và đề cao tri thức của dân tộc Việt Nam.Trong dòng chảy lịch sử ấy, thầy giáo Chu Văn An là một biểu tượng đặc biệt. Là Tư nghiệp Quốc Tử Giám, thầy đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài; một tấm gương sáng về đạo làm thầy, về nhân cách và trách nhiệm của người trí thức đối với dân tộc.Tên tuổi Chu Văn An vì thế không chỉ thuộc về lịch sử, mà vẫn hiện diện trong đời sống giáo dục hôm nay.

Ba ảnh trên: Học sinh giới thiệu và hoạt động trải nghiệm về Văn Miếu Quốc Tử Giam

Cuộc thi có ba đội tham gia, đến từ các trường: Trường THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ; Trường THCS Chu Văn An, phường Việt Hưng; Trường THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì.

Mỗi đội gồm 10 học sinh. Chương trình được xây dựng như một sân chơi giáo dục di sản, kết hợp tìm hiểu kiến thức với kỹ năng trình bày, phối hợp và sáng tạo. Các đội sẽ tranh tài qua ba vòng:

Vòng 1 – Chào hỏi, giới thiệu: Các đội giới thiệu về thành viên, nhà trường và thông điệp tham gia cuộc thi. Phần thể hiện gắn với chủ đề Văn Miếu – Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo; khuyến khích hình thức sáng tạo, sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Vòng 2 – Kiến thức: Các đội trả lời ba gói câu hỏi theo hình thức bấm chuông giành quyền trả lời. Nội dung tập trung vào lịch sử hình thành và phát triển, giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của di tích; hệ thống bia Tiến sĩ; các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng Thăng Long – Hà Nội.

Các độit tham gia cuộc thi tìm hiểu về Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Vòng 3 – Kỹ năng sáng tạo: Các đội tham gia những thử thách như ghép tranh, sân khấu hóa, hùng biện về ý nghĩa bức tranh hoặc xây dựng tình huống sáng tạo.

Kết thúc cuộc thi,Ban tổ chứcđã trao giải thưởng gồm: 01 Giải Nhất cho Trường THCS CLC Chu Văn An xã Thanh Trì; 01 Giải Nhì cho trường THCS CLC phường Việt Hưng; 01 Giải Ba cho trường TH& THCS Chu Văn An phường Tây Hồ. Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao 01 Giải Trình diễn ấn tượng; trao ba giải chuyên đề dành cho các trường tham gia: Giải Không gian tương tác hiệu quả; Giải Không gian trải nghiệm ấn tượng; Giải Không gian trải nghiệm sáng tạo.

Các giải chuyên đề ghi nhận nỗ lực của nhà trường và học sinh trong việc xây dựng, tổ chức và thể hiện không gian trải nghiệm văn hóa theo chủ đề cuộc thi; đồng thời khuyến khích các em chủ động khám phá và phát huy khả năng sáng tạo khi tiếp cận di sản.

Là hoạt động kết nối di sản với giáo dục, cuộc thi tạo cơ hội để học sinh tiếp cận Văn Miếu – Quốc Tử Giám bằng những hình thức gần gũi, trực quan và phù hợp với lứa tuổi. Trong năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, việc các em trực tiếp tìm hiểu lịch sử, các bậc hiền tài, truyền thống khoa bảng và giá trị của di tích càng góp phần khẳng định ý nghĩa của di sản trong đời sống hôm nay.

Thông qua kiến thức và trải nghiệm tại cuộc thi, chương trình hướng tới bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc; khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo và nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội.

X.C