Sôi động sân chơi 'Quê mình xứ Quảng'
Gameshow "Quê mình xứ Quảng" diễn ra vào ngày 27/9 tại xã Sơn Cẩm Hà để lại những hình ảnh đẹp cho người dân địa phương cũng như khán giả gần xa. Nông dân Sơn Cẩm Hà đã có một ngày hội sôi động và ý nghĩa.
Tiếp nối những thành công của game show "Quê mình Xứ Quảng" 9 mùa trước, sau sáp nhập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền địa phương các xã Sơn Cẩm Hà, Thu Bồn, Tam Mỹ, Tam Hải và Điện Bàn Tây tổ chức game show "Quê mình xứ Quảng" mùa thứ 10 - năm 2026.
Số đầu tiên năm 2026 được ghi hình tại xã Sơn Cẩm Hà để lại nhiều dấu ấn đến từ các đội chơi, khán giả.
Hai đội Hội An và Phú Lâm đã có sự đầu tư bài bản, chỉn chu cho từng phần chơi. Trong những trò chơi vận động thể hiện sự đoàn kết, hai đội luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành các phần thi.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/soi-dong-san-choi-que-minh-xu-quang-3353408.html