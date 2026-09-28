Sôi động sân chơi 'Quê mình xứ Quảng'

Đội thi Phú Lâm giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu cùng truyền thống lịch sử quê hương qua phần thi Vui cùng nhà nông.

Tiếp nối những thành công của game show "Quê mình Xứ Quảng" 9 mùa trước, sau sáp nhập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền địa phương các xã Sơn Cẩm Hà, Thu Bồn, Tam Mỹ, Tam Hải và Điện Bàn Tây tổ chức game show "Quê mình xứ Quảng" mùa thứ 10 - năm 2026.

Số đầu tiên năm 2026 được ghi hình tại xã Sơn Cẩm Hà để lại nhiều dấu ấn đến từ các đội chơi, khán giả.

Đội thi Hội An với phần thi Vui cùng nhà nông qua hình thức sân khấu hóa được đầu tư bài bản.

Hai đội Hội An và Phú Lâm đã có sự đầu tư bài bản, chỉn chu cho từng phần chơi. Trong những trò chơi vận động thể hiện sự đoàn kết, hai đội luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành các phần thi.

Khán giả đến xem, cổ vũ gameshow ở nhiều lứa tuổi.

Phần thi Khéo tay, giỏi nghề của đội Phú Lâm với món gỏi gà măng cụt.

Đội Hội An với phần thi kẹp cam về đích.

Khán giả nhí mang trống đến cổ vũ cho các đội thi.

Đội hình khán giả nhiệt tình tham gia phần thi dành cho khán giả.

Một khán giả nhí tự tin tham gia phần thi dành cho khán giả.

Trò chơi Gánh bưởi qua sông đòi hỏi sự khéo léo của người nông dân.

Phần thi Chuyền bòn bon bằng muỗng là một thử thách không nhỏ dành cho các đội chơi.

Đội hình khán giả trẻ cổ vũ các đội chơi hết sức nhiệt tình.