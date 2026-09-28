Rộn ràng Tết Trung thu tại Pháp

Đông đảo thiếu nhi và các bậc phụ huynh tham dự Đêm hội Trung thu tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trong không khí rộn ràng, đầm ấm tình quê hương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ngày 27/9, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ở thủ đô Paris, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF), Hội Cánh Diều và Trường Claudine tổ chức chương trình Tết Trung thu rộn ràng, đầm ấm cho các em thiếu nhi cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.

Tết Trung thu từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và tại Pháp nói riêng, đây không chỉ là ngày tết dành riêng cho thiếu nhi mà còn là chiếc cầu nối gắn kết cộng đồng, dịp để các gia đình sum họp, hướng về nguồn cội và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc độc đáo tới bạn bè quốc tế.

Nối tiếp thành công của các mùa lễ hội trăng rằm thường niên, chương trình năm nay tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và sự lan tỏa của văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô Paris.

Đông đảo các gia đình kiều bào đưa con em đến tham dự, tạo nên không khí sum vầy, đầm ấm giữa lòng thủ đô Paris.

Năm nay, chương trình Tết Trung thu được chuẩn bị chu đáo với không gian tràn ngập màu sắc rực rỡ của đèn ông sao, đèn lồng truyền thống cùng những giai điệu Trung thu rộn ràng.

Mở đầu đêm hội, ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) cùng bà Trần Ngọc Thảo Sophie, Ủy viên Ban Chấp hành UGVF gửi lời cảm ơn trân trọng tới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, các hội đoàn, phụ huynh và lực lượng tình nguyện viên đã chung tay đóng góp để tạo nên một ngày hội ấm áp, ý nghĩa.

Đại diện UGVF nhấn mạnh: “Trung thu là một nét đẹp rất thân thương của người Việt. Dù ở xa quê hương, chúng ta vẫn có thể cùng nhau giữ gìn truyền thống tốt đẹp ấy và trao cho các em những kỷ niệm thật đẹp về Việt Nam”.

Đại diện Ban tổ chức phát biểu chào mừng các vị đại biểu, phụ huynh và đông đảo các em thiếu nhi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đánh giá cao những nỗ lực của UGVF và các hội đoàn trong việc duy trì các hoạt động văn hóa cộng đồng. Ông nhấn mạnh Trung thu là thời điểm đặc biệt để các thế hệ trong gia đình sum vầy, cùng chia sẻ niềm vui và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Đinh Ngọc Đức cho biết, dù sống xa quê hương nhưng cộng đồng kiều bào vẫn luôn hướng về cội nguồn, gắn kết cùng nhau để giữ gìn tiếng Việt, phong tục tập quán và các nét đẹp văn hóa dân tộc. Đó chính là con đường tự nhiên và vững chắc nhất để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, gốc rễ gia đình và thêm tự hào về Việt Nam.

Ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phát biểu.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp bày tỏ mong muốn trung tâm sẽ ngày càng trở thành một không gian mở, ấm áp và thân thuộc đối với kiều bào - nơi mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu, đồng thời cùng nhau giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt Nam không chỉ tại Pháp mà trên toàn châu Âu.

Không gian trải nghiệm văn hóa dân gian phong phú trong chương trình Lễ hội trăng rằm tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Ngay từ sảnh chính của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, các góc trải nghiệm trò chơi dân gian và nghệ thuật truyền thống đã thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.

Tại gian hàng nặn tò he, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của các nghệ nhân và các anh chị tình nguyện, những cục bột màu xanh, đỏ, vàng... qua bàn tay khéo léo của các em đã biến hóa thành những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, chú tôm, bông hoa hay hình ảnh chú Cuội, chị Hằng thân thuộc.

Các em nhỏ thích thú tập nặn tò he dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân và tình nguyện viên.

Ánh mắt rạng rỡ, háo hức của các bạn nhỏ khi cầm trên tay chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống.

Bên cạnh đó, các gian hàng ẩm thực truyền thống với bánh nướng, bánh dẻo, chè và các món ăn dân dã Việt Nam cũng mang đến cho không gian đêm hội những hương vị ngọt ngào, ấm áp của quê nhà.

Để tạo nên một đêm hội thành công và giàu ý nghĩa, đại diện các hội đoàn người Việt tại Pháp đã chủ động họp bàn, phân công công việc từ nhiều tuần trước sự kiện.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, chị Văn Lan Anh, đại diện Hội Cánh Diều chia sẻ: “Tết Trung thu là một trong những ngày lễ truyền thống rất quan trọng đối với trẻ em Việt Nam. Hằng năm, cộng đồng người Việt tại Pháp luôn nỗ lực duy trì tổ chức hoạt động này”.

Thành viên các hội đoàn người Việt tại Pháp nhiệt tình chăm lo cho các hoạt động vui chơi, ẩm thực của thiếu nhi.

Chị Lan Anh cho hay, trước ngày lễ, đại diện các hội đoàn đã họp hằng tuần để lên kế hoạch chi tiết, cử lực lượng tình nguyện viên phụ trách đón tiếp, hướng dẫn trò chơi hay chuẩn bị các gian hàng ẩm thực cho các cháu. Mỗi người một tay, tất cả đều cố gắng đóng góp để mang đến một ngày tết thật trọn vẹn cho thiếu nhi.

Các em nhỏ háo hức trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là đêm biểu diễn nghệ thuật phong phú, do chính các em thiếu nhi trong cộng đồng và các câu lạc bộ thể hiện. Dù sinh ra và lớn lên tại Pháp, các em đã thể hiện phong thái biểu diễn rất tự tin, chuyên nghiệp nhờ kiên trì tập luyện hằng tuần tại các lớp học tiếng Việt, lớp múa hay các võ đường truyền thống.

Các em thiếu nhi nhóm Cánh Diều thể hiện ca khúc "Nụ cười" rộn ràng, lan tỏa nguồn năng lượng tươi trẻ, ấm áp và những nụ cười rạng rỡ.

Các em thiếu nhi biểu diễn liên khúc hát mừng Trung thu trên sân khấu. Sự lồng ghép khéo léo của màn múa do biên đạo Phan Tường Vi dàn dựng đã tái hiện sinh động không gian làng quê Bắc Bộ cùng câu chuyện cổ tích Tấm Cám thân thuộc.

Màn biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam đầy khí chất của các võ sinh nhí.

Khán giả thưởng thức tiết mục múa dân tộc vùng cao đầy sắc màu do các diễn viên nhí thực hiện.

Nghệ sĩ Giang Mỹ Phụng mang đến màn trình diễn ảo thuật biến hóa bất ngờ, thu hút sự chú ý của đông đảo các bạn nhỏ.

Các diễn viên nhí tự tin biểu diễn những giai điệu Trung thu rộn ràng trên sân khấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Sự kiện năm nay không chỉ thu hút các gia đình đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Paris mà còn trở thành điểm hẹn đầm ấm của đông đảo các gia đình kiều bào đến từ nhiều vùng lân cận. Nhiều gia đình, dù ở xa hay công việc bận rộn, vẫn không quản ngại di chuyển đường dài, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đưa con em mình đến hòa chung không khí Tết Trung thu truyền thống của quê nhà.

Đưa gia đình từ tỉnh xa cách Paris hơn một giờ lái xe lên tham dự sự kiện, chị Lâm Bích Phương hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đến với sự kiện Trung thu này. Tôi muốn đưa cháu đến đây để cháu trực tiếp trải nghiệm không khí Trung thu của quê hương, biết được văn hóa dân tộc mình phong phú như thế nào thông qua các trò chơi dân gian, ẩm thực và các hoạt động giao lưu bổ ích”.

Cậu bé Hugo (9 tuổi) bày tỏ thích thú khi lần đầu được tham gia lễ hội Trung thu đậm chất Việt Nam.

Đối với Hugo (9 tuổi), con trai chị Phương, chuyến đi Paris lần này không chỉ đơn thuần là một buổi đi chơi cuối tuần cùng cha mẹ, mà còn là một hành trình khám phá lý thú với những ánh đèn lồng rực rỡ và những món đồ chơi dân gian đặc sắc vốn chỉ xuất hiện qua lời kể của mẹ.

Dù còn chút bỡ ngỡ ban đầu, cậu bé nhanh chóng hòa nhập, thích thú ngắm nhìn chiếc đèn ông sao, chăm chú theo dõi những trò chơi dân gian và tự tin, lễ phép đáp lời phóng viên bằng vốn tiếng Việt tròn trịa được mẹ uốn nắn mỗi ngày: “Con thích chỗ này lắm!”.

Chương trình Tết Trung thu tại Paris ngập tràn niềm hân hoan, rạng rỡ của các em nhỏ cùng tiếng trống hội rộn ràng, để lại những ấn tượng đẹp về một không gian văn hóa Việt Nam ấm áp giữa lòng thủ đô nước Pháp.

Niềm vui của Hugo cũng chính là cảm xúc chung của đông đảo các em nhỏ kiều bào khi đến với đêm hội trăng rằm. Dù sinh ra hay lớn lên ở những thành phố khác nhau trên đất Pháp, được cùng nhau cầm trên tay chiếc đèn ông sao lấp lánh, cùng reo hò theo những giai điệu Trung thu hay thưởng thức chiếc bánh nướng, bánh dẻo ngọt ngào đã mang đến cho các em những khoảnh khắc gắn kết hồn nhiên, đầm ấm với cội nguồn văn hóa Việt Nam.