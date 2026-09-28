Trăng rằm ấm áp biên cương

Đêm hội ở Bạch Đích

7 giờ tối, trong âm thanh rộn rã của tiếng trống múa lân, những hàng ghế trước sân khấu Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bạch Đích đã ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Có em chăm chú dõi theo bước chân uyển chuyển của chị Hằng, chú Cuội; có em tay nâng niu chiếc đèn ông sao, hồi hộp chờ phút giây cùng bạn bè rước đèn phá cỗ.

Đại diện các đơn vị trao quà cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bạch Đích.

Chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức đã mang đến cho trẻ em vùng biên Bạch Đích một đêm hội vui tươi, ấm áp. Những tiết mục múa lân, tiểu phẩm của các nghệ sĩ cùng tiếng cười của các em làm sân trường vùng cao thêm rộn ràng trong đêm thu.

Đối với thiếu nhi vùng biên giới, Tết Trung thu không đơn thuần chỉ là chiếc bánh dẻo ngọt ngào hay chiếc lồng đèn lấp lánh, mà còn là dịp để các em cảm nhận trọn vẹn sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội. Em Giàng Thị Hoa, học sinh lớp 8B xúc động chia sẻ: “Em rất vui vì được xem múa lân, rước đèn và chơi đùa cùng các bạn. Em thích nhất lúc cả trường cùng quây quần phá cỗ. Em mong năm nào chúng em cũng có một đêm hội vui như thế này”.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 81 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn và con nuôi đồn Biên phòng; cùng hàng trăm suất quà gồm bánh kẹo, áo ấm, ba lô, đồ dùng thiết yếu với tổng trị giá khoảng 375 triệu đồng.

Ấm áp Trung thu vùng biên

Không khí Trung thu rộn ràng ấy cũng lan tỏa khắp các xã biên giới khác trong tỉnh Tuyên Quang. Cùng dịp này, các đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực cho thiếu nhi tại các địa bàn phụ trách.

Dù điều kiện cơ sở vật chất mỗi nơi một khác, các đơn vị đều nỗ lực chuẩn bị chu đáo từ địa điểm, chương trình nghệ thuật đến việc vận động nguồn lực xã hội hóa. Đặc biệt, tình cảm gắn kết ấy càng thêm sâu sắc qua những chia sẻ mộc mạc từ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được lực lượng Biên phòng nuôi dưỡng.

Em Giàng Mí Nhù, con nuôi Đồn Biên phòng Lũng Cú xúc động bộc bạch: “Từ ngày được các bố đón về đồn chăm lo từng bữa ăn, con chữ và cả những dịp lễ tết, em không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhờ có các bố, Trung thu năm nào của chúng em cũng đủ đầy, ấm áp tình cảm gia đình. Em hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của các bố nuôi biên phòng”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín chia quà cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học & THCS Thàng Tín.

Hình ảnh người lính quân hàm xanh luôn kề vai sát cánh cùng đồng bào đã khắc sâu thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, trong chuỗi hoạt động hướng về cơ sở lần này, toàn lực lượng đã trao 4.500 suất quà cho thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới; 86 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; 550 cặp sách và dụng cụ học tập; 257 suất quà dành riêng cho các em thuộc mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 218 em nhỏ. Tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng.

Trao đổi về công tác chăm lo cho thế hệ trẻ, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng Biên phòng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chăm lo thế hệ trẻ, nhất là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

Mùa Trung thu khép lại, các em mang theo những chiếc đèn lồng, ba lô mới và niềm vui của đêm hội về những bản làng trên lưng chừng núi. Sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm tiếp thêm động lực để các em chăm chỉ học tập, nuôi dưỡng ước mơ và lớn lên cùng quê hương biên giới.