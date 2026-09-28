Hồ Tà Phình đẹp nao lòng trong sắc thu cao nguyên Mộc Châu

Hồ Tà Phình cách trung tâm Mộc Châu khoảng 25km.

Trước đây, khu vực này là thung lũng rộng 300 ha chia làm 2 khoang rộng mà người dân địa phương canh tác làm ruộng lúa, nương ngô.

Phong cảnh Tà Phình sau mùa mưa mang vẻ đẹp bình yên với cảnh sắc hữu tình, nên thơ làm nhiều người ví đây như “Tràng An thu nhỏ ở Mộc Châu“.

Với vẻ đẹp nên thơ, nhiều bạn trẻ chọn đây là điểm check-in.

Mênh mông Tà Phình.

Nhiều bạn trẻ chọn đây là điểm check-in.

Hồ Tà Phình mênh mông giữa núi rừng Mộc Châu, mang vẻ đẹp bình yên, thơ mộng, níu chân du khách mỗi dịp thu về.

Mặt hồ Tà Phình phẳng lặng soi bóng núi rừng, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa cao nguyên Mộc Châu.

Du ngoạn hồ Tà Phình những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, du khách có thể tận hưởng không gian trong lành và vẻ đẹp nguyên sơ của vùng cao Tây Bắc.

Hồ Tà Phình khoác lên vẻ đẹp bình yên, trong trẻo giữa mùa thu Mộc Châu, là điểm dừng chân lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên Tây Bắc.