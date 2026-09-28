Khắc phục tình trạng đất cát dồn đọng trên QL 19

Ngày 25-9, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có bài viết “Sau mưa lớn, quốc lộ 19 xuất hiện nhiều điểm mất an toàn”, phản ánh tình trạng những ngày gần đây, nhiều đoạn QL 19 qua phường An Nhơn Nam và các xã An Nhơn Tây, Tây Sơn xuất hiện tình trạng đất đá tràn ra mặt đường, mương thoát nước bị bồi lấp, ảnh hưởng việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến.

Mặt đường QL 19 qua Ẹo Bà Nho (thuộc tổ dân phố Phú Hòa, phường An Nhơn Nam) đã được cào dọn. Ảnh: N.C

Ông Đặng Phong Trung - đại diện Công ty TNHH BOT 36.71 (Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng), đơn vị quản lý tuyến đường - cho biết, ngay sau khi bài viết đăng tải, ngày 26-9, công ty đề nghị đơn vị hợp đồng bảo trì tuyến đường tiến hành ủi dọn đất đá tràn ra mặt đường QL 19 đoạn qua Ẹo Bà Nho (thuộc tổ dân phố Phú Hòa, phường An Nhơn Nam); đồng thời, xử lý tình trạng đất cát dồn đọng, tràn ra mặt đường tại một số khu vực gây nguy hiểm giao thông.

Công ty cũng tiến hành làm việc với UBND phường An Nhơn Nam và các doanh nghiệp dọc tuyến, đề nghị có biện pháp giải quyết tình trạng nước chảy tràn ra QL 19 gây xói lở, cuốn bùn đất xuống mặt đường khi trời mưa.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, ngày 27-9, tại Km 19+600 QL 19, Công ty TNHH Ánh Kim tiến hành san gạt, vận chuyển khối lượng đất cát xói lở tại khu vực cổng công ty ở lề đường.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết sẽ tiến hành đổ bê tông mặt bằng, sửa chữa lại mương thoát nước để xử lý dứt điểm tình trạng tràn nước ra đường gây xói lở hành lang QL 19 và bồi lấp mương thoát nước.

Xử lý điểm xói lở tại Km19+600 Quốc lộ 19 qua địa bàn phường An Nhơn Nam. Ảnh: N.C

Sáng cùng ngày, tại đoạn QL 19 qua khu dân cư trung tâm tổ dân phố Phú Hòa (phường An Nhơn Nam), tổ công nhân của đơn vị bảo trì sử dụng phương tiện san gạt lớp đất cát, vật liệu tích tụ trên mặt đường. Sau khi bùn đất được cào gom thành đống, công nhân tiến hành xúc lên xe tải để vận chuyển đến bãi phế thải.

Đại diện đơn vị bảo trì cho biết, ưu tiên xử lý những đoạn trũng có lượng đất đá tồn đọng nhiều gây ngập nước, trơn trượt, mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị cũng kiểm tra, khắc phục các điểm bong tróc, ổ gà trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.