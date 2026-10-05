Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương Chi nhánh Nam Định khai trương Phòng giao dịch số 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Phòng Giao dịch số 1 thuộc TYM Chi nhánh Nam Định.

Dự lễ khai trương có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM Việt Nam; đại diện Hội LHPN của 33 xã, phường khu vực tỉnh Hà Nam (cũ).

Các đại biểu dự lễ khai trương.

Từ một dự án của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, TYM đã phát triển thành Tổ chức Tài chính vi mô chính thức, hoạt động tại 10 tỉnh, thành phố với 24 chi nhánh và 51 phòng giao dịch.

Việc khai trương Phòng Giao dịch số 1 (TYM Chi nhánh Nam Định) thể hiện sự đồng hành cùng phụ nữ và người dân có thu nhập thấp, góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM trao quyết định cho Phòng Giao dịch số 1.

Tại lễ khai trương, Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM Việt Nam đã trao Quyết định điều hành Phòng Giao dịch số 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM phát biểu tại lễ khai trương.

Đồng thời đề nghị Phòng Giao dịch số 1 tập trung xây dựng tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm hoạt động an toàn, đúng quy định; kiểm soát chất lượng tín dụng và rủi ro, gắn phát triển khách hàng với chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt, tích cực hỗ trợ khách hàng còn hạn chế về kỹ thuật số.

Tăng cường phối hợp với Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương mở rộng hoạt động, tạo điều kiện để phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn phù hợp để phát triển sinh kế và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế. Hỗ trợ hội viên phụ nữ tạo thói quen tiết kiệm, sử dụng đồng vốn hiệu quả để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình…

Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Lễ khai trương, TYM Chi nhánh Nam Định đã trao tặng Trạm Y tế phường Phủ Lý 15 triệu đồng để phục vụ công tác an sinh xã hội; tặng 10 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phủ Lý và Phù Vân, mỗi hộ một phần quà và tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng.