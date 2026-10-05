Đoàn công tác Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam làm việc tại phường Nùng Trí Cao

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hoàng Thị Bình; lãnh đạo Hội NCT các phường: Thục Phán, Tân Giang và xã Hòa An.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam làm việc tại phường Nùng Trí Cao.

Sau sắp xếp, Hội NCT phường Nùng Trí Cao có 14 chi hội với 2.408 hội viên. 9 tháng đầu năm, Hội kết nạp 218 hội viên; duy trì tốt hoạt động 2 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại tổ dân phố Đức Chính và Ngọc Pha với 117 thành viên; các hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua và công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận và thống nhất đề nghị Trung ương Hội sớm hoàn thiện điều lệ để cơ sở có căn cứ tổ chức thực hiện; quan tâm chế độ, phụ cấp đối với cán bộ làm công tác NCT ở xã, phường; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án chăm sóc NCT và mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tiếp tục quan tâm các nguồn lực phục vụ công tác chăm sóc NCT, nhất là NCT hoàn cảnh khó khăn. Trung ương Hội NCT Việt Nam và Hội NCT tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động, chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội ở cơ sở...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Trưởng Ban Chăm sóc NCT Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực của Hội NCT tỉnh và các xã, phường trong việc ổn định tổ chức, duy trì hoạt động Hội sau sắp xếp; thông tin về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác NCT, một số chính sách liên quan và kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đề nghị Hội NCT các cấp tỉnh tiếp tục chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò NCT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; duy trì, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Đối với các kiến nghị, đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu để tổng hợp, kiến nghị Trung ương Hội và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.