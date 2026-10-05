Phường Bảo An sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng

Sáng 5-10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bảo An tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, củng cố, kiện toàn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo phường Bảo An trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng các tổ chức đảng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường công bố các quyết định kết thúc hoạt động đối với 5 tổ chức đảng, gồm 4 đảng bộ và 1 chi bộ; chuyển đổi mô hình tổ chức đối với 11 tổ chức đảng, gồm 3 đảng bộ và 8 chi bộ.

Lãnh đạo phường Bảo An tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập 13 tổ chức đảng, gồm 2 đảng bộ và 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường. Trong đó, 2 đảng bộ được thành lập là Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An và Đảng bộ Trường Tiểu học Bảo An.

Lãnh đạo phường Bảo An tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Dịp này, Đảng ủy phường công bố các quyết định chỉ định chức danh bí thư, phó bí thư đối với 2 đảng bộ và 11 chi bộ mới thành lập, qua đó kiện toàn tổ chức, cán bộ để các tổ chức đảng đi vào hoạt động theo mô hình mới.

Ông Trần Văn Thống - Bí thư Đảng ủy phường Bảo An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Bảo An nhấn mạnh, việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng nhằm bảo đảm tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình mới, hoạt động liên tục, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đề nghị các tổ chức đảng sau khi được thành lập, chuyển đổi mô hình sớm ổn định tổ chức; rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ phù hợp. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

DẠ NGUYỆT