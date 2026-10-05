Đường nghìn tỷ vừa thông xe, Ô Chợ Dừa lại ùn ứ vì xén dải phân cách

Phố Ô Chợ Dừa ùn ứ trong khung giờ cao điểm sáng 5/10, khi lượng phương tiện tăng và mặt đường bị thu hẹp tại khu vực thi công.

Rào chắn thi công xén dải phân cách khiến mặt đường bị thu hẹp, trong khi lượng phương tiện qua khu vực tăng cao.

Ùn ứ xuất hiện cục bộ trên đoạn từ số nhà 34 đến nút giao Hoàng Cầu.

Lượng phương tiện tăng cao sau khi Vành đai 1 thông xe kỹ thuật khiến Ô Chợ Dừa trở thành “nút thắt” trong giờ cao điểm.

Việc nhiều phương tiện dừng đỗ sát mép đường ở cả hai phía cũng khiến diện tích lưu thông của các dòng xe bị thu hẹp.

Theo ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, phố Ô Chợ Dừa là mắt xích kết nối trực tiếp tuyến Kim Liên – Xã Đàn với khu vực Hoàng Cầu – Voi Phục. Tuyến bắt đầu từ nút giao Ô Chợ Dừa – ngã 6 hội tụ các trục đường lớn gồm Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa và Nguyễn Lương Bằng, luôn có mật độ phương tiện thuộc nhóm cao nhất Thủ đô, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đoạn từ số nhà 34 đến số 80 Ô Chợ Dừa, tiến hành xén bớt dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường và tổ chức thành 3 làn xe chạy mỗi chiều.

Trao đổi về tiến độ thi công, ông Đàm Quang Bảo, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, dự án xén dải phân cách trên đường Ô Chợ Dừa đang được đơn vị phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/10. Để đáp ứng yêu cầu cấp bách này, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, bố trí thi công liên tục cả ngày lẫn đêm.

Sau khi việc xén dải phân cách hoàn tất, phương án tổ chức giao thông mới sẽ chính thức áp dụng. Lòng đường mở rộng được thảm đồng bộ kết cấu và chia thành 3 làn xe chạy mỗi chiều bằng vạch sơn phản quang, kỳ vọng sẽ xóa dứt điểm nút thắt cổ chai và đồng bộ năng lực giao thông trên toàn trục Vành đai 1.