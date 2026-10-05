Từ 5/10, đủ 3 điều kiện này cha hoặc mẹ đơn thân nuôi con được nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng

3 điều kiện này cha hoặc mẹ đơn thân nuôi con được nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng

Căn cứ theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, cha hoặc mẹ là người đơn thân nuôi con được nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng nếu đáp ứng 3 điều kiện sau:

1. Thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

2. Chưa có chồng hoặc chưa có vợ; hoặc đã có chồng/vợ nhưng người đó đã chết hoặc mất tích;

3. Đang nuôi con dưới 16 tuổi.

Nếu đủ 3 điều kiện trên, cha, mẹ là người đơn thân có thể nhận mức trợ cấp 540.000 đồng/tháng cho mỗi con đang nuôi.

Từ ngày 5/10/2026, Nghị định 335/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, tuy nhiên mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đối với người đang hưởng chính sách theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Bởi thế, những trường hợp cha mẹ là người đơn thân thuộc diện được điều chỉnh sang mức mới sẽ được tính hưởng từ ngày 1/7/2026 và được truy lĩnh phần chênh lệch so với số tiền đã nhận.

Trường hợp con đã đủ 16 tuổi nhưng đang tiếp tục học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học văn bằng thứ nhất và quá trình học không bị gián đoạn. Thì thời gian hưởng được kéo dài đến khi người con kết thúc chương trình học. đơn thân vẫn được tiếp tục hưởng trợ cấp.

Ngoài ra, trường hợp người đơn thân nghèo nuôi con đồng thời là người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, hoặc người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo thì có thể được hưởng đồng thời trợ cấp nuôi con và khoản trợ cấp tương ứng với nhóm đối tượng còn lại.

Khi không còn đủ điều kiện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thôi hưởng kể từ thời điểm tạm dừng. Trường hợp điều kiện hưởng thay đổi, chế độ sẽ được điều chỉnh kể từ thời điểm phát sinh thay đổi.