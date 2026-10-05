Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Dưới sự chủ trì của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện của Học viện Hành chính và Quản trị công, Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026 được định hướng trở thành một diễn đàn quốc tế thường niên có uy tín về quản trị công trong khu vực và trên thế giới, kết nối nghiên cứu, chính sách và thực tiễn; tiếp nhận có chọn lọc tri thức và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời nghiên cứu, khái quát và chia sẻ ra với thế giới tri thức được hình thành từ thực tiễn Đổi mới, cải cách và quản trị của Việt Nam. Qua đó, Diễn đàn góp phần nâng cao năng lực tự chủ về tri thức và quản trị phát triển, mở rộng hợp tác thực chất và tăng cường đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết những vấn đề chung về quản trị và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn sáng 5/10 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, Diễn đàn diễn ra khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới toàn diện. Với khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam càng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quản trị quốc gia.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc.

“Chủ đề Diễn đàn gợi mở một cách tiếp cận logic, thống nhất giữa ba yếu tố: chuyển đổi hệ thống để tạo lập nền tảng mới; đổi mới sáng tạo để mang lại đột phá phát triển; xây dựng năng lực chủ động, thích ứng và tự đổi mới của chính phủ để sẵn sàng trước tương lai - đây là những bước đi quan trọng để hướng tới quản trị bao trùm, vì con người và cùng với người dân”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng,Việt Nam đang tiến hành cải cách tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số. Đây không chỉ là những thay đổi về tổ chức, mà là quá trình chuyển đổi mang tính hệ thống, đòi hỏi đổi mới đồng bộ từ cách nhận diện vấn đề, thiết kế chính sách đến phối hợp hành động và tổ chức thực thi; đồng thời phát huy sự gắn kết giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, chia sẻ trách nhiệm và cùng hướng tới những mục tiêu phát triển của đất nước.

Ông nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc Diễn đàn: “Càng đổi mới, càng phải giữ vững mục tiêu bao trùm. Người dân không chỉ là người sử dụng dịch vụ, mà phải được tham gia xây dựng, thực thi và giám sát chính sách. Một chính phủ sẵn sàng trước tương lai phải giúp người dân cũng sẵn sàng trước tương lai, thông qua giáo dục, đào tạo lại và an sinh thích ứng”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng Việt Nam mong muốn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và cùng các đối tác xây dựng mạng lưới hợp tác về dự báo chiến lược, đổi mới quản trị và phát triển bao trùm, và đề nghị Diễn đàn tập trung làm rõ: Làm thế nào đưa dự báo và kịch bản vào hoạt động thường xuyên của chính phủ? Cơ chế nào giúp toàn hệ thống học hỏi, đổi mới mà vẫn bảo đảm kỷ cương và trách nhiệm? Làm thế nào để năng lực thích ứng của mỗi quốc gia góp phần tăng cường khả năng ứng phó chung của thế giới?

Phát biểu đề dẫn Diễn đàn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, một vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với giai đoạn hiện nay là cải cách cần tiếp tục tháo gỡ những ràng buộc, nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống, đồng thời góp phần hình thành những năng lực phát triển mới cho đất nước. Chủ đề của Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026 “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai” được lựa chọn từ chính yêu cầu đó.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến gợi mở ba vấn đề để cùng trao đổi tại Diễn đàn: Thứ nhất, chuyển đổi hệ thống phải tạo ra năng lực thực thi tốt hơn. Thứ hai, năng lực quản trị ngày nay trước hết là năng lực giải quyết vấn đề trong điều kiện nhiều biến động. Thứ ba, kết quả và giá trị công cần trở thành thước đo quan trọng của năng lực quản trị phát triển.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến cho rằng, ba vấn đề trên cùng đặt ra một yêu cầu: Chuyển đổi về thể chế, tổ chức và công nghệ cần phải nâng cao năng lực thực thi và tạo ra kết quả phát triển. Diễn đàn cần làm rõ những điều kiện quyết định hiệu quả thực thi; mối quan hệ giữa phân cấp, phân quyền; năng lực và trách nhiệm; vai trò của dữ liệu và công nghệ trong ra quyết định; khả năng học hỏi và điều chỉnh chính sách từ thực tiễn.

"Đối với Học viện Hành chính và Quản trị công, thực tiễn đổi mới quản trị phát triển của Việt Nam đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu và tổng kết một cách hệ thống. Là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện có điều kiện gắn nghiên cứu lý luận về hành chính, quản trị công, quản trị phát triển với tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách ở tầm quốc gia" - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến chia sẻ và bày tỏ, Học viện mong muốn từng bước đóng góp những kết quả nghiên cứu có giá trị về quản trị phát triển phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn chính sách và quản trị phát triển đất nước, địa phương.

Diễn đàn vì vậy cần được tiếp nối bằng những nghiên cứu chung, những chương trình hợp tác cụ thể và những sản phẩm hợp tác có giá trị. Học viện mong muốn cùng EROPA, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các học viện, trường đại học, cơ sở nghiên cứu và các đối tác tiếp tục nghiên cứu những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; đồng thời tạo thêm cơ hội để những kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu từ Việt Nam được trao đổi và chia sẻ rộng hơn trong khu vực và quốc tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tham luận.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026 được tổ chức khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau 40 năm Đổi mới. Thực tiễn bốn thập niên đổi mới cho thấy, ở những thời điểm có tính bước ngoặt, đổi mới tư duy, cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực đã mở ra những không gian và động lực phát triển mới cho đất nước.

Với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đứng trước yêu cầu không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu, mà cần phải tạo dựng năng lực phát triển cho giai đoạn mới: thể chế thúc đẩy đổi mới và giải phóng nguồn lực; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; dữ liệu; nguồn nhân lực chất lượng cao; cùng năng lực quản trị quốc gia đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện, thích ứng và kiến tạo phát triển.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đồng thời đổi mới tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy chuyển đổi số, trọng tâm đang chuyển từ thiết kế cải cách sang chất lượng vận hành và năng lực thực thi hiệu quả sau cải cách. Những thay đổi về thể chế và tổ chức phải làm cho thẩm quyền và trách nhiệm rõ hơn, quyết định có căn cứ và kịp thời, chất lượng hơn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn và các vấn đề phát triển được giải quyết tốt hơn. Sự phát triển nhanh của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, thích ứng và chuẩn bị cho những thay đổi trong tương lai.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.

Từ thực tiễn đó, Diễn đàn đặt quản trị bao trùm, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai trong mối quan hệ với năng lực quản trị và năng lực kiến tạo phát triển của Nhà nước. Trọng tâm không dừng ở thiết kế cải cách, mà đi vào những điều kiện để cải cách tạo ra kết quả: thể chế và tổ chức vận hành ra sao; phân cấp gắn với thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm như thế nào; dữ liệu và công nghệ được sử dụng thế nào để nâng cao chất lượng quyết định và hiệu quả thực thi. Kết quả của cải cách cuối cùng phải được thể hiện trong năng lực giải quyết vấn đề, hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và kết quả phát triển.

Diễn đàn năm nay quy tụ gần 300 đại biểu quốc tế và hơn 300 đại biểu trong nước, với gần 150 bài viết, hơn 100 tham luận do các diễn giả trong nước và quốc tế trình bày trong 20 phiên làm việc; khoảng 40 nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và học giả trực tiếp tham gia các phiên toàn thể, đối thoại chính sách và tọa đàm bàn tròn; cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Diễn đàn có sự chủ trì, chỉ đạo và tham gia của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Nội vụ, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, ngày 5/10 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, trình bày Báo cáo đề dẫn. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tham luận định hướng về đổi mới quản trị quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Ngày 6/10 tại Học viện Hành chính và Quản trị công, 20 phiên chuyên đề với hơn 100 tham luận được trình bày tập trung vào năm nhóm vấn đề: quản trị phát triển và phát triển bền vững; chuyển đổi hệ thống và cải cách thể chế; chính phủ số, trí tuệ nhân tạo và quản trị dữ liệu; chính phủ sẵn sàng trước tương lai và quản trị thích ứng; lãnh đạo, năng lực khu vực công và các thách thức mới nổi. Các nghiên cứu, bằng chứng và trường hợp thực tiễn của Việt Nam được trao đổi cùng nghiên cứu và kinh nghiệm quốc tế, làm rõ những điều kiện tạo ra kết quả cũng như những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Ngày 7/10, Tiến sĩ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Nội vụ, trình bày tham luận định hướng cấp cao về cải cách thể chế thúc đẩy chuyển đổi hệ thống, hướng tới Chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Các phiên tiếp theo tập trung vào quan hệ đối tác và khả năng huy động tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực từ chính quyền địa phương, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức quốc tế để giải quyết những vấn đề phát triển ngày càng phức tạp. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có bài phát biểu tổng kết cấp cao về những vấn đề lý luận và chính sách đặt ra đối với quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Diễn đàn năm nay quy tụ gần 300 đại biểu quốc tế và hơn 300 đại biểu trong nước, với gần 150 bài viết, hơn 100 tham luận do các diễn giả trong nước và quốc tế trình bày trong 20 phiên làm việc; khoảng 40 nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và học giả trực tiếp tham gia các phiên toàn thể, đối thoại chính sách và tọa đàm bàn tròn; cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam.

Các phiên toàn thể và đối thoại chính sách tập trung vào những xu hướng đang định hình quản trị công, yêu cầu chuyển đổi hệ thống, năng lực kiến tạo phát triển và năng lực thực thi; đồng thời đi sâu vào phân cấp, phân quyền, năng lực chính quyền địa phương và những điều kiện để chính sách tạo ra kết quả trong thực tiễn.

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là một nội dung trọng tâm của chương trình, nhưng được tiếp cận từ yêu cầu đổi mới quản trị phát triển, không thuần túy từ góc độ công nghệ. Các phiên thảo luận xem xét tác động của AI đối với phân tích, dự báo, ra quyết định, tổ chức công việc và cung ứng dịch vụ công; cùng những yêu cầu về quản trị dữ liệu, trách nhiệm giải trình, pháp lý, đạo đức và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Trọng tâm là khả năng sử dụng công nghệ để nâng cao năng lực giải quyết vấn đề của Nhà nước, đồng thời bảo đảm trách nhiệm công, tính minh bạch và quyền lợi của người dân.