Khắc ghi lời Bác: Vì dân phục vụ

Ðiểm tựa vững chắc nơi sông nước

Ðẩy mạnh việc học Bác về gần dân, sát dân, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, Trạm Cảnh sát đường thuỷ (CSÐT) Ninh Quới (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ phải lấy người dân làm trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát đường thuỷ gắn liền với tinh thần gần dân, phục vụ Nhân dân.

“Phụ trách 3 tuyến đường thuỷ đi qua 8 xã, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên xuống địa bàn, lắng nghe ý kiến của bà con; tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật. Ðặc biệt, khi người dân gặp sự cố, khó khăn hoặc cần hỗ trợ trên sông nước, cán bộ, chiến sĩ phải chủ động có mặt kịp thời. Chúng tôi xác định học Bác không chỉ là những việc lớn lao, mà bắt đầu ngay từ thái độ phục vụ Nhân dân hằng ngày”, Trung tá Nguyễn Văn Thảnh, Phó Trưởng trạm CSÐT Ninh Quới, chia sẻ.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thuỷ nội địa, Trạm CSÐT Ninh Quới còn là chỗ dựa tin cậy trong những tình huống khẩn cấp liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ người dân.

Sự phản ứng nhanh chóng, quyết đoán của các chiến sĩ đã giúp 2 bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân. Ðó là việc ứng cứu ông V.T.K (xã Ninh Thạnh Lợi) bị ong vò vẽ đốt nhiều chỗ, rơi vào tình trạng nguy hiểm khi đang di chuyển trên tuyến sông Ba Ðình - Chắc Băng. Tổ công tác Trạm CSÐT Ninh Quới ngay lập tức dùng ca nô chuyên dụng đưa nạn nhân đến trạm y tế sơ cứu, sau đó tiếp tục hỗ trợ chuyển đến trung tâm y tế điều trị.

Trường hợp khác, trong lúc tuần tra qua địa bàn xã Vĩnh Lộc, tổ công tác nhận được tin báo ông N.V.T là người dân địa phương bị co giật liên tục nghi tai biến mạch máu não. Lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời cơ động ca nô đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cấp cứu. Khi biết ông T có hoàn cảnh khó khăn, đại diện tổ công tác đã hỗ trợ chi phí ban đầu cho gia đình.

Bà Lê Thuý Hằng (61 tuổi, xã Ninh Quới) bày tỏ: "CSÐT ở đây sống gần gũi, gắn bó với người dân lắm. Ai gặp khó khăn gì là mấy chú giúp liền”.

Làm việc có lợi cho dân

Thực hiện lời căn dặn của Bác: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”, thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực hướng về Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và chăm lo đời sống cộng đồng.

Nổi bật là hoạt động an sinh xã hội như: trao quà tri ân gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc trẻ mồ côi, tiếp sức học sinh đến trường. Gần gũi hơn là việc cử cán bộ đến tận nơi thu nhận sinh trắc học, cấp căn cước và định danh điện tử cho người yếu thế, người cao tuổi hoặc người bệnh không thể đi lại.

Cán bộ Trạm CSÐT Ninh Quới hướng dẫn học sinh mặc áo phao, đảm bảo an toàn khi đi đò ngang sông.

Ðối với những người đang gặp khó khăn về sức khoẻ, việc phải di chuyển đến trụ sở để làm thủ tục là trở ngại không nhỏ. Vì vậy, sự có mặt của cán bộ công an ngay tại gia đình không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn mà còn thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe và phục vụ Nhân dân. Vì thế, sau khi được cán bộ Công an xã Gành Hào tận tình hỗ trợ, người dân đã gửi thư cảm ơn đến công an xã.

Trung tá Lê Quốc Kiệt, Phó Trưởng Công an xã Gành Hào, chia sẻ: “Một lá thư có thể chỉ là những dòng chữ giản dị, nhưng đó là tình cảm và sự ghi nhận đáng quý của người dân dành cho cán bộ, chiến sĩ công an. Công an xã Gành Hào sẽ tiếp tục nỗ lực, chủ động và tận tâm phục vụ Nhân dân, nhất là đối với những trường hợp còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính”.

Nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ từ những việc làm thiết thực nhất, Công an Xã Nguyễn Việt Khái cũng chủ động tổ chức các đợt thu nhận hồ sơ căn cước lưu động vào ngày nghỉ, cuối tuần. Việc làm này vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao, đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính công, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng công an nhân dân, cụ thể hoá tinh thần “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, hướng về cộng đồng, Công an xã Vĩnh Mỹ vừa ra mắt Quỹ học bổng “Gieo mầm ước mơ” nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập trên địa bàn.

Công an xã Vĩnh Mỹ ra mắt Quỹ học bổng “Gieo mầm ước mơ” hỗ trợ, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: Thuỳ Như)

Quỹ học bổng do Chi hội Phụ nữ Công an xã Vĩnh Mỹ tham mưu, triển khai, hướng đến các em học sinh THCS, THPT có hoàn cảnh khó khăn, học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt và có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Cùng với sự đóng góp tự nguyện từ cán bộ, chiến sĩ, đơn vị tiếp tục vận động các nguồn lực để quỹ hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, phối hợp với các trường, tổ chức, cá nhân hảo tâm kịp thời hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.