TPHCM siết quản lý 315.000 chó, mèo, xử lý nghiêm tình trạng chó thả rông

Các đại biểu tham dự Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 và phát động đợt cao điểm phòng, chống bệnh dại trên toàn Thành phố. Ảnh: HCDC cung cấp

Chiều 28/9, Sở Y tế TPHCM phối hợp chính quyền địa phương tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 và phát động đợt cao điểm phòng, chống bệnh dại trên toàn Thành phố.

100% trường hợp tử vong đều không tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại

Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Long Hải và kết nối trực tuyến đến các trụ sở UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại chương trình, TS.BS.CK2 Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Thành phố ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại (tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025) tại các xã Củ Chi, Hòa Hiệp và Long Hải.

Áp lực phơi nhiễm trong cộng đồng cũng gia tăng với 101.384 trường hợp bị động vật cào, cắn đến cơ sở y tế điều trị dự phòng (tăng 11,2% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, qua điều tra dịch tễ, 100% trường hợp tử vong đều không tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại sau khi bị cắn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý chủ quan hoặc tự chữa trị bằng các phương pháp dân gian (đắp lá, lấy nọc).

Lễ Mít tinh được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Hải. Ảnh:HCDC cung cấp

Phát hiện 4 ổ dịch bệnh dại trên động vật

Về công tác quản lý nguồn lây, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết Thành phố hiện có khoảng 315.000 con chó, mèo với gần 180 nghìn hộ nuôi.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng thú y đã phát hiện 4 ổ dịch bệnh dại trên động vật. Đáng chú ý, 3/4 ổ dịch bệnh dại này cùng với 4/6 trường hợp tử vong ở người xảy ra tại các xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Qua số liệu này, ngành chức năng xác định đây là địa bàn trọng điểm, cần được ưu tiên tập trung nguồn lực và tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ an toàn cho người dân.

Là địa bàn phối hợp tổ chức điểm cầu chính, đại diện Lãnh đạo UBND xã Long Hải, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND đã phát biểu hưởng ứng.

Xã Long Hải xác định mục tiêu không chỉ là giảm số người bị phơi nhiễm, mà quan trọng hơn là không để xảy ra thêm những trường hợp tử vong do sự chủ quan, thiếu thông tin hoặc chậm trễ trong xử trí sau phơi nhiễm.

Nhằm hướng tới mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại, chương trình đã thống nhất các giải pháp phối hợp liên ngành trọng tâm.

Chính quyền địa phương và lực lượng thú y sẽ siết chặt quản lý đàn vật nuôi, xử lý nghiêm tình trạng chó thả rông, không rọ mõm và đẩy mạnh tiến độ bao phủ vắc xin phòng bệnh dại cho vật nuôi.

Mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh phải đạt 90% tổng đàn.

Về phía ngành Y tế, đảm bảo cung ứng đầy đủ, liên tục vắc xin và huyết thanh kháng dại phục vụ người dân. Đồng thời, mạng lưới truyền thông cơ sở sẽ tăng cường hướng dẫn người dân chủ động tiêm phòng cho chó mèo, sơ cứu đúng cách khi bị phơi nhiễm và tuyệt đối không thực hiện các phương pháp chữa bệnh dại bằng mẹo dân gian.