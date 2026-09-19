Khả năng MU sa thải Carrick

Carrick trải qua chuỗi trận không vui cùng MU. Ảnh: Reuters.

Thất bại 2-3 trước Brighton tại vòng ba Carabao Cup khiến áp lực dành cho Carrick tăng mạnh. Một bộ phận người hâm mộ thậm chí đã đặt câu hỏi về tương lai của HLV người Anh sau màn trình diễn gây thất vọng tại Old Trafford.

Tuy nhiên, theo TeamTalk, MU chưa có ý định đưa ra quyết định vội vàng. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox vẫn hoàn toàn ủng hộ Carrick và muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội bóng.

INEOS cũng được cho là không có kế hoạch sa thải chiến lược gia 45 tuổi. Nguồn tin trên cũng khẳng định ban lãnh đạo vẫn tin Carrick là một HLV trẻ chất lượng và không muốn phản ứng theo cảm xúc.

TeamTalk đồng thời chỉ ra những yếu tố khiến MU mất điểm trong thời gian qua. Hai siêu phẩm của Everton ở vòng 3 Premier League khiến đội bóng không thể giành chiến thắng trong trận đấu mà họ được cho là xứng đáng có 3 điểm.

Trận thua Man City ở vòng 4 cũng xuất phát từ bàn thắng mà Premier League sau đó xác nhận không nên được công nhận. Dù vậy, MU cũng nên tự trách mình khi chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu mà không thể tạo ra khác biệt.

Carrick cần sớm có điều chỉnh để đưa "Quỷ đỏ" trở lại chuỗi trận phong độ cao như cuối mùa giải trước. Ảnh: Reuters.

Nhà báo Laurie Whitwell của The Athletic cho biết không có dấu hiệu MU đang tìm kiếm phương án thay thế trên băng ghế huấn luyện. Carrick vẫn còn hợp đồng đến năm 2028 sau khi được bổ nhiệm chính thức vào mùa hè vừa qua.

Trước chuyến làm khách Fulham ngày 20/9, Carrick cũng trực tiếp lên tiếng về tương lai. Ông cho rằng việc bàn về hợp đồng tại Old Trafford lúc này là “vô lý” và hoàn toàn không nằm trong mối quan tâm của mình. HLV MU thừa nhận chuỗi kết quả hiện tại thuộc trách nhiệm của ông. “Đổ lỗi cho tôi cũng không vấn đề gì. Tôi sẽ nhận trách nhiệm. Nhưng đây không phải chuyện tìm người để đổ lỗi, mà là tìm giải pháp”, Carrick nhấn mạnh.

MU hiện đứng thứ 13 sau 4 vòng Premier League với 1 thắng, 1 hòa và 2 thua. Hai thất bại liên tiếp trước Man City và Brighton khiến chuyến làm khách Fulham trở thành bài kiểm tra đáng chú ý tiếp theo với Carrick.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.