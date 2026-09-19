Nhận định trận đấu Nottingham vs Coventry, 23h30 ngày 19.9: Thời cơ khó bỏ lỡ

Phong độ Nottingham vs Coventry

Sau cú đúp thất bại trước Leeds hồi đầu mùa, sự tự tin đã dần trở lại với Nottingham. 3 vòng đấu gần nhất, đoàn quân dưới trướng HLV Oliver Glasner đều bất bại, thu về 1 thắng và 2 hòa.

Nhờ tín hiệu khởi sắc, đội chủ sân City Ground tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm, vươn lên hạng 11 với 5 điểm trong tay. Cuối tuần này, cơ hội để đội chủ nhà tiếp tục cải thiện thứ hạng trở nên rất sáng sủa.

Đối thủ sắp tới của thầy trò Glasner chỉ là Coventry, tập thể đang chôn chân nơi đáy bảng, chưa giành được bất kỳ điểm số nào. Nếu hoàn thành nhiệm vụ 3 điểm, đội chủ nhà sẽ phá vỡ thống kê chưa tích cực đã theo chân họ suốt 5 tháng qua.

Kể từ chiến thắng đậm 4-1 ở cuộc đón tiếp Burnley vào ngày 19.4, Nottingham đã không còn ca khúc khải hoàn trên sân nhà. Chưa kể sau 3 lần đón khách từ đầu mùa, các chân sút đội chủ nhà cũng chưa một lần "nổ súng".

Nhưng đón tiếp đối thủ đang gặp rất nhiều vấn đề như Coventry, Nottingham đứng trước cơ hội rất rõ ràng để giải tỏa. Đội chủ nhà sẽ càng được tiếp thêm niềm tin chiến thắng khi từng đánh bại Coventry cả 6 lần đón tiếp gần đây trong khuôn khổ giải đấu chính thức.

Trở lại sân chơi cao nhất đảo quốc sương mù sau 1/4 thế kỷ, Coventry được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn lạc quan nhờ thành tích đăng quang tại Championship (Hạng nhất Anh) mùa trước. Tuy nhiên, thực tế lại đang diễn ra rất phũ phàng dành cho thầy trò HLV Frank Lampard.

Sau 4 vòng đấu, Coventry trắng tay toàn tập, cả ở khía cạnh điểm số lẫn bàn thắng. Thậm chí, thủ thành Rushword cũng đã có tới 10 lần phải vào lưới nhặt bóng. Sở hữu quá nhiều thông số đáng lo ngại đã đẩy Coventry vào danh sách ứng viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng.

Nếu tiếp tục thất bại ở chuyến viếng thăm City Ground, Coventry sẽ trở thành tập thể thứ 7 trong kỷ nguyên Premier League trắng tay sau 5 vòng mở màn. Cần biết rằng 4/6 gương mặt từng rơi vào thảm cảnh đó đã phải xuống hạng vào cuối mùa.

Tấn công mờ nhạt, trong khi phòng ngự như mơ ngủ, Coventry sẽ làm cách nào để thoát thua cuối tuần này. Không ít cổ động viên của đội khách đã manh nha tư tưởng yêu cầu "thay tướng" sau liên tiếp những kết quả thất vọng vừa qua.

Nếu đoàn quân của Frank Lampard tiếp tục gây thất vọng, cựu tiền vệ lừng danh từng khoác áo Chelsea rất dễ phải trả giá.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Coventry

Nottingham: Chỉ có Nikola Milenkovic, Nicolo Savona và Jair Cunha chưa thể thi đấu vì chấn thương.

Coventry: Haji Wright, Kaine Kesler-Hayden, Josh Eccles, Luke Woolfenden và Taiwo Awoniyi vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.

Đội hình dự kiến Nottingham vs Coventry

Nottingham: Sels; Aina, Diomande, Murillo; Munoz, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White; Jesus, Delap

Coventry: Rushworth; Mfuni, Thomas, Pinnock; Van Ewijk, Grimes, Onyeka, Dasilva; Rudoni, Hamer; Simms

Dự đoán: 2-0