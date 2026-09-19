Nhận định trận đấu Sevilla vs Barcelona, 2h00 ngày 20.9: Vững vàng trên đỉnh bảng

Phong độ Sevilla vs Barcelona

So với mùa trước, Sevilla đang có màn khởi đầu ấn tượng hơn đáng kể. Trải qua 6 vòng đấu, đội bóng xứ Andalusia thắng 4, hòa 1 và thua 1. Thành tích giúp họ chen chân lên vị trí thứ 4 và cách hạng 2 do Real Madrid nắm giữ chỉ 2 điểm.

Cùng thời điểm cách đây 1 năm, Sevilla mới kiếm được 7 điểm sau 6 trận, xếp thứ 12. Trên thực tế, kể từ mùa giải 2021/22, Sevilla chưa từng lọt vào top 4 giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Thế nên màn xuất phát thăng hoa trở thành liều thuốc tinh thần quan trọng giúp thầy trò HLV Luis García Plaza tự tin hơn bước vào trận chiến khó khăn cuối tuần này. Ngoài ra, dù thua tới 8/9 lần chạm trán Barcelona gần đây, đội chủ nhà vẫn tìm thấy ly do để lạc quan.

Mùa giải năm ngoái, cũng tại Sanchez Pizjuan, Sevilla từng bất ngờ thắng đậm Barca tới 4-1. Lối chơi dựa trên những tình huống chuyển đổi trạng thái sắc nét, tận dụng đối thủ nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ, đã giúp đội chủ nhà tạo nên chiến thắng khó tin.

Song để tái lập chiến công đó ở thời điểm hiện tại gần như bất khả thi. Đoàn quân dưới trướng HLV Luis Plaza đang trình diễn thứ bóng đá hiệu quả, lấy hệ thống phòng ngự vững vàng làm bệ phóng. Nhưng dù có chắc chắn đến đâu, khung thành do Vlachodimos trấn giữ vẫn rất khó đứng vững trước sức mạnh tấn công khủng khiếp, như sóng vỗ bờ.

Sau 7 lần ra sân từ đầu mùa, chỉ có đúng 2 trận các chân sút Barcelona ghi ít hơn 5 bàn thắng, đó là những chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao và 4-2 trên sân Levante. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, không hàng tấn công nào trên khắp châu Âu sở hữu bộ chỉ số công phá kinh hoàng như Barca (trung bình hơn 4,6 bàn/trận).

Bộ đôi Lamine Yamal (8 bàn, 4 kiến tạo) và Raphinha (11 bàn, 3 kiến tạo) chắc chắn cần được hàng phòng ngự đội chủ nhà đặc biệt lưu tâm. Tuy nhiên, "cỗ máy chiến thắng" dưới quyền chỉ đạo của HLV Hansi Flick không chỉ dựa vào 2 ngôi sao trên để hủy diệt các đối thủ.

Trên hết, sự vận hành trơn tru, nhịp nhàng và biến ảo của cả hệ thống mới thật sự khiến đối phương khó chống đỡ. Khi cần, những Anthony Gordon, Pedri, Fermin Lopez, Adeyemi cũng sẵn sàng sắm vai người hùng.

Việc sở hữu nhiều mũi giáp công lợi hại và biến hóa giúp Barcelona tự tin hóa giải hàng phòng ngự chưa từng lọt lưới quá 1 bàn từ đầu mùa của đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng Sevilla vs Barcelona

Sevilla: Chưa thể đón sự trở lại của Ruben Vargas và Arouna Sangante.

Barcelona: Thủ thành Joan Garcia khó kịp bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ trao lại vị trí trong khung gỗ cho lão tướng Szczesny. Frenkie de Jong và Roony Bardghji vẫn đang dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Sevilla vs Barcelona

Sevilla: Vlachodimos; I Sanchez, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Fofana; Sierra, Guridi, Correia; I Romero

Barcelona: Szczesny; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; F Lopez, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon

Dự đoán: 1-3