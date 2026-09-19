Messi: Từ nắm tay cha tại Catalan đến chương cuối hiên ngang trên đất Mỹ

Có thể bắt gặp hình ảnh tri ân Messi ở khắp mọi nơi tại thủ đô Buenos Aires, nơi anh sẽ có trận đấu chia tay ĐTQG vào tháng 10.

Hai mươi sáu năm trước, ông Jorge Messi dắt tay cậu con trai còm nhom nhỏ bé bước vào đại bản doanh của Barcelona, mang theo một giấc mơ đổi đời bằng bản hợp đồng thử việc. Người ta hay ví von cho câu chuyện này rằng: phần còn lại là lịch sử. Và có vẻ như lịch sử ấy vẫn chưa dừng lại sau tròn 26 năm sau, khi Leo vừa giương cao chiếc cúp Campeones Cup trong màu áo Inter Miami.

Năm 2026 giông bão và món quà tri ân người cha quá cố

Năm 2026 có lẽ là một trong những chương buồn và khắc nghiệt nhất trong cuộc đời Messi. Bất chấp những vinh quang chói lọi trong quá khứ, định mệnh vẫn thử thách anh bằng những nỗi đau tột cùng: thất bại ở trận chung kết World Cup, sự ra đi mãi mãi của người cha đáng kính Jorge Messi, và lời chia tay đầy tiếc nuối với Đội tuyển quốc gia Argentina.

Nhiều người đã nghĩ về một dấu chấm hết. Nhưng Messi, như cách anh vẫn làm suốt 26 năm qua, luôn biết cách đứng dậy từ nghịch cảnh.

Đúng vào ngày kỷ niệm 26 năm ông Jorge đưa anh đến Barca, Messi đã chơi một trận chung kết tuyệt hay trước Cruz Azul. Một pha không chiến trước trung vệ cao to của đối phương để ghi bàn, một đường kiến tạo quen thuộc từ chấm phạt góc, và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP) là cách anh tri ân người cha của mình. Chiếc cúp Campeones Cup có thể không thuộc hệ thống của FIFA, nhưng nó là minh chứng cho ngọn lửa khao khát chưa bao giờ tắt của Messi, tiếp nối di sản đồ sộ anh đang xây dựng tại Mỹ, sau hàng loạt chiến tích lịch sử: Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 và đặc biệt là chiếc cúp vô địch quốc gia MLS Cup 2025 đầu tiên trong lịch sử Inter Miami – nơi anh cũng rực sáng với tư cách MVP.

Châu Âu: Nơi khai sinh “kỷ nguyên Messi”

Để hiểu được sức nặng của chức vô địch ngày hôm nay, phải nhìn lại cái ngày 17/9 của 26 năm trước. Cái gật đầu của các tuyển trạch viên tại lò La Masia năm ấy đã mở đầu một trong những kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của lịch sử thể thao thế giới.

Tại Barcelona, Messi không chỉ chơi bóng, anh biến nó thành nghệ thuật. Kho tàng 35 danh hiệu trong màu áo Blaugrana là một tượng đài khó có thể xô đổ. Bắt đầu từ chức vô địch La Liga mùa 2004/05, vươn lên đỉnh châu Âu lần đầu năm 2006, và sau đó là những tháng ngày gặt hái vô số vinh quang: 10 La Liga, 4 Champions League, 7 Cúp Nhà vua, cùng hàng loạt Siêu cúp và FIFA Club World Cup.

Khi kỷ nguyên Camp Nou khép lại vào năm 2021 trong nước mắt, Paris Saint-Germain mở rộng vòng tay đón anh. Dù thủ đô nước Pháp mang đến những bản hợp đồng “tiền tấn” từ Trung Đông và lời hứa về một "Dream Team" cùng người bạn thân Neymar, "số 30" của PSG chỉ để lại những tia sáng có phần nhạt nhòa. Ba danh hiệu (2 Ligue 1, 1 Siêu cúp Pháp) là đủ để làm dày thêm bộ sưu tập, nhưng quãng thời gian ở Paris của Messi vẫn luôn bị coi là nét trầm trong sự nghiệp của anh.

Nợ nần, ám ảnh và sự cứu rỗi cùng La Albiceleste

Xuyên suốt hành trình 26 năm, nếu Barcelona là tuổi thơ và thanh xuân huy hoàng, Inter Miami là hoàng hôn bình yên, thì ĐTQG Argentina lại là chuyến ra khơi đầy giông bão của “Captain Leo”.

Nói công bằng thì Messi chưa bao giờ "nợ" quê hương bất cứ điều gì. Nhưng bản ngã của một kẻ vĩ đại không cho phép anh phủ nhận trách nhiệm của một thiên tài bóng đá vĩ đại. Những năm tháng tuổi trẻ của anh tại ĐTQG chìm trong nỗi ám ảnh của các trận chung kết thất bại (Copa America 2007, 2015, 2016 và World Cup 2014). Sức ép dư luận từng tàn nhẫn đến mức ép anh phải nói lời từ giã đội tuyển vào tháng 6/2016.

Nhưng cũng giống như cách anh vượt qua bi kịch của năm 2026, Messi đã trở lại. Từng đứng trên đỉnh cao nhất từ U20 Thế giới (2005) và Olympic Bắc Kinh (2008), Messi phải chờ đợi đến độ tuổi hoàng hôn của sự nghiệp để nếm quả ngọt thực sự. Từ Copa America 2021 đến Finalissima 2022, đỉnh cao chói lọi World Cup 2022 tại Qatar, và cả Copa America 2024 – 6 danh hiệu quốc tế đã đưa anh bước vào ngôi đền của những vị thánh tại quê nhà.

Ngày 17/9/2026, Messi đứng trên bục vinh quang tại Mỹ, nâng cao một chiếc cúp nữa. Cậu bé 13 tuổi nhút nhát rời Rosario năm nào nay đã là một huyền thoại sống. 26 năm trôi qua, thế giới bóng đá đã có nhiều đổi thay, cha anh không còn ở cạnh bên, nhưng có một điều duy nhất vĩnh viễn không thay đổi: Messi vẫn luôn ở đó, trên đỉnh cao nhất của môn thể thao vua.