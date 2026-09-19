Zidane xác nhận Mbappe tiếp tục làm đội trưởng tuyển Pháp

Zinedine Zidane đã công bố danh sách đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Pháp.

“Kylian sẽ là đội trưởng của tôi”, Zidane tuyên bố trong cuộc họp báo tại Paris ngày 18/9, qua đó chấm dứt những đồn đoán về khả năng thay đổi người giữ băng thủ quân sau khi ông thay thế Didier Deschamps.

Mbappe tiếp quản băng đội trưởng tuyển Pháp từ năm 2023 và sẽ tiếp tục giữ vai trò này dưới thời Zidane. Tiền đạo của Real Madrid cũng vừa trải qua một kỳ World Cup nổi bật khi ghi 10 bàn, qua đó trở thành Vua phá lưới giải đấu, dù Pháp dừng bước ở bán kết trước Tây Ban Nha.

Zidane cho rằng Mbappe có khả năng thi đấu ở cả ba vị trí trên hàng công. Nhà cầm quân 54 tuổi đặc biệt thích sử dụng tiền đạo Real Madrid ở hành lang trái.

HLV Zidane. Ảnh: AFP

Mbappe từng chơi trung phong tại World Cup gần nhất, nhưng cũng thể hiện khả năng tạo đột biến khi thi đấu lệch trái tại World Cup 2022. Trước đó, anh chủ yếu được bố trí bên cánh phải trong hành trình giúp Pháp vô địch World Cup 2018.

Việc Zidane để ngỏ khả năng sử dụng Mbappe ở nhiều vị trí cho thấy ông muốn tận dụng tối đa khả năng di chuyển và tạo đột biến của đội trưởng tuyển Pháp.

Zidane bắt đầu triều đại mới tại Pháp

Zidane được bổ nhiệm thay Didier Deschamps vào cuối tháng 7/2026, khép lại 14 năm Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp. Đỉnh cao trong nhiệm kỳ của Deschamps là chức vô địch World Cup 2018 tại Nga.

Zidane từng sát cánh cùng Deschamps trong đội hình Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Giờ đây, ông trở lại Les Bleus trên cương vị HLV trưởng với hợp đồng kéo dài đến năm 2030.

Trong danh sách đầu tiên, Zidane triệu tập 23 cầu thủ. Bên cạnh những trụ cột như Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Dayot Upamecano và Mike Maignan, nhà cầm quân người Pháp trao cơ hội cho 5 tân binh.

Mbappe tiếp tục là đội trưởng đội tuyển Pháp dưới thời Zidane. Ảnh: Al Bello/Getty Images

Những gương mặt lần đầu được triệu tập gồm thủ môn Guillaume Restes, các hậu vệ Andy Diouf và Jeremy Jacquet, tiền vệ Lucas Da Cunha cùng tiền đạo Esteban Lepaul.

Zidane cho biết ông đã dành nhiều thời gian để theo dõi và đánh giá các cầu thủ kể từ khi được bổ nhiệm.

Bên cạnh những gương mặt mới, danh sách của Zidane cũng gây chú ý bởi sự vắng mặt của một số cầu thủ từng góp mặt tại World Cup. Tiền vệ Aurelien Tchouameni của Real Madrid không được triệu tập trong đợt này. Marcus Thuram của Inter Milan cũng không có tên trong danh sách. William Saliba của Arsenal cũng không được lựa chọn do chấn thương.

Theo các nguồn tin tại Pháp, Tchouameni vẫn đang trong quá trình hồi phục thể lực, trong khi Zidane cũng cân nhắc tình trạng thi đấu và chấn thương của các cầu thủ trước khi đưa ra quyết định.

Zidane chuẩn bị cho Nations League

Bốn trận đấu đầu tiên của Zidane trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp đều nằm trong khuôn khổ UEFA Nations League.

Pháp sẽ làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/9, sau đó gặp Bỉ tại Brussels ngày 28/9. Đến ngày 2/10, Zidane có trận sân nhà đầu tiên khi Pháp tiếp đón Italia tại Stade de France. Ba ngày sau, Les Bleus tiếp tục gặp Bỉ trên sân nhà.

Nations League sẽ là giải đấu đầu tiên Zidane dẫn dắt tuyển Pháp sau khi tiếp quản chiếc ghế từ Deschamps. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trước khi vòng loại EURO 2028 bắt đầu vào năm 2027.

Danh sách 23 cầu thủ tuyển Pháp

Thủ môn: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens).

Hậu vệ: Andy Diouf (Inter Milan), Jeremy Jacquet (Liverpool), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Pierre Kalulu (Juventus), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Tiền vệ: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Tiền đạo: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich).