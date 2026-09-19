Nhận định trận đấu Tottenham vs Aston Villa, 18h30 ngày 19.9: Hai kẻ cùng khổ

Phong độ Tottenham vs Aston Villa

Tottenham chắc chắn là cái tên gây thất vọng nhất sau 4 vòng đấu của Ngoại hạng Anh 2026/27. Spurs đã điên cuồng đổ vào kỳ chuyển nhượng mùa hè gần 400 triệu bảng nhằm thực hiện kế hoạch đại tu lực lượng, với không ít "bom tấn" được kích nổ.

Tuy nhiên, thành tích trên sân cỏ lại không tỷ lệ thuận với khoản tiền lớn "Gà trống" đã bỏ ra. Sau 4 trận đã đấu, thiếu gia thành London chưa kiếm nổi chiến thắng nào, chỉ hòa 2 và thua 2.

Điều đáng nói, bất chấp sở hữu rất nhiều gương mặt nổi bật trên hàng công, đến lúc này Tottenham vẫn chưa thể một lần làm rung mành lưới khung thành đối diện. Trách nhiệm trước tiên phải thuộc về HLV Roberto de Zerbi.

Về lý thuyết, Tottenham đang sở hữu lực lượng rất thiện chiến, đặc biệt thừa mứa các ngôi sao trên tuyến đầu. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy vẫn chưa thể tìm ra bộ khung thật sự ưng ý, kéo theo lối chơi chưa được định hình và có phần rối rắm.

Điểm sáng duy nhất Tottenham tạo ra từ đầu mùa là chiến thắng đậm 5-1 ở cuộc đón tiếp Charlton Athletic tại vòng 2 cúp Liên đoàn Anh. Nhưng cũng ở đấu trường này cách đây ít ngày, Spurs đã chính thức phải dừng bước sau thất bại 1-3 trước Liverpool.

Sức ép lúc này đang đè nặng lên đôi vai HLV De Zerbi. Cựu HLV Brighton đã cập bến Bắc London được nửa năm nhưng những dấu ấn ông để lại thật sự rất mờ nhạt. Nếu tiếp tục không thể vực dậy và giúp đội nhà giành kết quả tích cực cuối tuần này, sẽ không ngạc nhiên nếu nhà cầm quân sinh năm 1979 phải trả giá bằng trát sa thải.

Bên kia chiến tuyến, tình thế của Aston Villa cũng không khá khẩm hơn. Đội bóng thành Birmingham thậm chí mới chỉ kiếm nổi 1 điểm sau 4 trận, ghi vỏn vẹn 1 và thủng lưới tới 7 bàn.

Trên bảng xếp hạng, Aston Villa hiện đứng áp chót, xếp dưới chính Tottenham 2 bậc. Nói không quá, màn đọ sức giữa đôi bên chẳng khác nào cuộc chiến của hai kẻ cùng khổ.

Nhưng ngược với đối thủ, Aston Villa có nhiều lý do để biện hộ cho thành tích kém cỏi hiện tại. Việc hàng loạt gương mặt quan trọng nhất như Youri Tielemans, Morgan Rogers, Lucas Digne, Ezri Konsa, Emi Martinez, Ollie Watkins, Leon Bailey hay Donyell Malen lần lượt rũ áo ra đi khiến phòng tuyến của sân Villa Park trở nên mong manh.

Những tân binh sẽ cần thêm thời gian để hòa nhập và chứng tỏ năng lực. Còn lúc này, HLV Unai Emery đang phải đối diện rất nhiều sức ép, bất chấp ông được xem như công thần khi giúp Aston Villa cán đích hạng 4 và vô địch Europa League mùa trước.

Kể từ 2025 đến nay, Tottenham và Aston Villa đã chạm trán tổng cộng 5 lần. Trong đó, Villa tỏ ra vượt trội với 4 chiến thắng và chỉ thua 1. Dẫu vậy, trong tình cảnh khá rối ren ở đôi bờ chiến tuyến, một kết quả hòa có lẽ dễ xảy ra hơn.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Aston Villa

Tottenham: Không có sự phục vụ của Sandro Tonali, Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Wilson Odobert và Mykhaylo Mudryk vì chấn thương.

Aston Villa: Pau Torres, Leon Goretzka, Ian Maatsen và Amadou Onana tiếp tục ngồi ngoài do đang trong quá trình dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Aston Villa

Tottenham: Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Fernandes, Bentancur; Savio, Maddison, Marmoush; Solanke

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Mings, Ruggeri; Kamara, Barkley; Mbaye, McGinn, Hemmings; Abraham

Dự đoán: 1-1