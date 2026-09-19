Brentford 3-0 Chelsea: Thất bại thê thảm, Xabi Alonso còn nhiều việc phải làm với Chelsea

Brentford đã có một màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Chelsea 3-0 trong trận derby phía tây London, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi trải qua trận thứ ba liên tiếp không thắng tại giải đấu dưới thời Xabi Alonso.

Chelsea sụp đổ trong hiệp hai

Chelsea bước vào trận đấu với một đội hình có độ tuổi trung bình cao hơn đáng kể so với những trận đầu tiên dưới thời Alonso. Jordan Henderson có trận ra mắt Premier League cho Chelsea, trong khi Danny Welbeck và Emi Martinez cũng góp mặt trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Chelsea không nằm ở tuổi tác mà là cách đội bóng đánh mất thế trận sau giờ nghỉ.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0 và Chelsea vẫn giữ được hệ thống phòng ngự tương đối chắc chắn. Tuy nhiên, Brentford đã chơi mạnh mẽ hơn rất nhiều sau giờ nghỉ và liên tục gây sức ép lên hàng thủ đội khách.

Phút 61, Brentford có bàn mở tỷ số. từ pha phạt góc, Jaidon Anthony đánh đầu cận thành tung lưới Chelsea. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Anthony cho Brentford.

Brentford đã gây sốc khi đánh bại Chelsea vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Bàn thua khiến Chelsea càng trở nên lúng túng. Đội bóng của Alonso cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra đủ sức ép cần thiết.

Sau đó, Igor Thiago tận dụng cơ hội để ghi bàn ở phút 83, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Brazil tại Premier League mùa này. Đến phút 90+4, Fabio Carvalho hoàn tất chiến thắng 3-0 cho Brentford.

Hàng thủ Chelsea tiếp tục là vấn đề lớn

Thất bại trước Brentford một lần nữa phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của Chelsea.

Đội bóng thành London tiếp tục gặp khó khăn trong việc chống các tình huống cố định. Bàn mở tỷ số của Brentford xuất phát từ một quả phạt góc và Chelsea không thể kiểm soát khu vực trước khung thành.

Cầu thủ Palmer. Ảnh: Getty

Theo thống kê được cập nhật sau trận, Chelsea đã để thủng lưới 12 bàn trong 5 trận gần nhất, cho thấy vấn đề phòng ngự đang trở thành một trong những mối lo lớn nhất của Alonso.

Điều đáng chú ý là Chelsea đã khởi đầu mùa giải dưới thời Alonso khá tích cực với hai chiến thắng liên tiếp trước Fulham và Brighton. Tuy nhiên, đội bóng sau đó hòa và thua trong ba trận Premier League tiếp theo, khiến đà khởi đầu nhanh chóng bị chững lại.

Alonso còn rất nhiều việc phải làm

Ngoài vấn đề ở hàng phòng ngự yếu kém, Chelsea còn cho thấy sự thiếu sự ổn định trong cách kiểm soát trận đấu.

Sau trận, Alonso thừa nhận Chelsea không đủ ổn định để cạnh tranh trong toàn bộ 90 phút và cho rằng đội bóng đã đánh mất quyền kiểm soát trận đấu trong hiệp hai. HLV người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh rằng Chelsea cần phân tích, cải thiện và không tìm kiếm lý do để biện minh cho thất bại.

HLV Alonso còn nhiề việc phải làm với Chelsea. Ảnh: Reuters

Sự vắng mặt của Joao Pedro vì chấn thương cũng ảnh hưởng đến sức mạnh hàng công Chelsea. Cole Palmer và Morgan Rogers không thể tạo ra đủ khác biệt, trong khi đội bóng thiếu những phương án đủ hiệu quả để xuyên thủng hàng phòng ngự Brentford. Alonso vì thế còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn biến Chelsea thành một đội bóng có khả năng cạnh tranh tại Premier League.

Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng của ông là cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt trong các tình huống cố định, đồng thời tìm ra công thức tối ưu cho hàng công. Chelsea cũng cần duy trì sự tập trung và khả năng kiểm soát trận đấu trong cả 90 phút thay vì chỉ chơi tốt trong từng thời điểm.

Brentford đã tận dụng rất tốt những điểm yếu đó để giành chiến thắng 3-0 và tạm vươn lên thứ ba. Trong khi đó, Chelsea phải trở về và còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước sau một thất bại thê thảm.