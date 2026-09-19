Nhận định trận đấu Everton vs Ipswich Town, 21h00 ngày 19.9: Nối dài mạch bất bại

Phong độ Everton vs Ipswich Town

Dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes, Everton đã không còn phải thấp thỏm sống trong âu lo rớt hạng. Mùa giải năm ngoài chứng kiến đội bóng thành phố cảng thi đấu ổn định xuyên suốt qua 38 vòng đấu, để rồi cán đích hạng 13.

Bất chấp chỉ đổ vào thị trường chuyển nhượng phân nửa trong tổng cộng hơn 100 triệu bảng thu về từ hoạt động bán cầu thủ, Everton không hề cho thấy dấu hiệu sa sút. Ngược lại, đội chủ sân Hill Dickinson vẫn đang tỏ ra rất vững vàng.

Sau 4 vòng đấu, Everton chưa một lần nềm mùi chiến bại, giành 1 thắng và 3 hòa. Thành tích đủ để đưa họ vươn lên đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng, bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách 5 điểm.

Nếu tính cả hai chiến thắng ở cúp Liên đoàn, thầy trò HLV David Moyes đang trải qua chuỗi 6 trận bất bại. Trong bối cảnh chỉ phải đón tiếp tân binh Ipswich Town, đội chủ nhà sẽ càng có lý do để tự tin vào khả năng nối dài mạch thăng hoa, đồng thời cải thiện vị trí thứ 9 hiện tại.

Nhưng đánh bại Ipswich Town hứa hẹn cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng. Đội khách dù mới chân ướt chân ráo trở lại Ngoại hạng Anh, lại đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trải qua 4 trận, đoàn quân dưới trướng HLV Gary O'Neil thu về 2 thắng và 2 bại.

Đáng chú ý, trong chuyến du đấu gần nhất cách đây 1 tuần, Ipswich Town từng xuất sắc hạ gục Crystal Palace 3-2. Như vậy, chỉ sau 4 vòng đầu mùa, đội chủ sân Portman Road đã kiếm được 2 chiến thắng, bằng một nửa số trận thắng họ thu về ở chiến dịch Ngoại hạng Anh 2024/25.

So với một tập thể đặt mục tiêu trụ hạng lên hàng đầu, Ipswich Town vẫn còn đó những dấu hiệu đáng lo. Sau 6 lần ra sân đã qua, đoàn quân dưới trướng HLV Gary O'Neil chưa một lần giữ sạch mành lưới. Đây vốn cũng là phong cách đặc trưng của chiến lược gia người Anh.

Nhưng nên nhớ, thời điểm còn dẫn dắt Wolves ở mùa 2023/24, chính lối chơi có phần ngây thơ này của O'Neil từng khiến "Bầy Sói" trải qua chuỗi ngày thảm họa. Phải nhờ đến sự xuất hiện kịp thời của người thế chỗ Vitor Pereira, Wolves sau đó mới vươn lên và thoát hiểm ngoạn mục.

Hiện tại, tình thế của Ipswich Town đang ở mức an toàn. Song không ai dám chắc phong cách cởi mở của tân binh này liệu có mang đến bộ mặt tích cực xuyên suốt cả mùa, hay sẽ dần sa sút và rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Thông tin lực lượng Everton vs Ipswich Town

Everton: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Ipswich Town: Chưa có sự phục vụ của Jack Taylor, Azor Matusiwa và có thể cả Emersonn.

Đội hình dự kiến Everton vs Ipswich Town

Everton: Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Hackney; George, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Ipswich Town: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Palacios, Lukic; Fatawu, Enciso, Clarke; Flemming

Dự đoán: 1-0