AC Milan sớm vỡ mộng với Ruben Amorim

Ruben Amorim chưa thể hiện đủ tốt ở AC Milan. Ảnh: Reuters

Theo La Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo AC Milan bắt đầu bộc lộ nỗi thất vọng sau chuỗi trận khởi đầu chậm chạp dưới thời huấn luyện viên Amorim, đỉnh điểm là thất bại 0-2 ngay tại San Siro ở cuộc tiếp đón Benfica tại Europa League.

Chủ sở hữu Gerry Cardinale, nhân vật vừa chi đậm để hậu thuẫn chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đã theo dõi trận đấu từ New York.

Dù làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ ngày càng dâng cao, ban lãnh đạo “Rossoneri” hiện vẫn duy trì niềm tin vào Amorim và xác định việc áp đặt triết lý bóng đá mới đòi hỏi sự kiên nhẫn. Cựu huấn luyện viên Manchester United cần thêm thời gian để các học trò thích nghi với lối đá mà ông mong muốn.

Bản thân nhà cầm quân 41 tuổi không né tránh thực tế khi thừa nhận áp lực ngột ngạt tại San Siro khốc liệt chẳng kém gì giai đoạn dẫn dắt "Quỷ đỏ". Sau đêm thức trắng mổ xẻ thất bại tại đại bản doanh Milanello, ông đặt mục tiêu bảo vệ các học trò và siết lại tính kỷ luật thi đấu.

AC Milan hiện tập trung toàn lực cho cuộc tiếp đón Lecce tại vòng 5 Serie A diễn ra vào ngày 21/9 tới. Đội bóng sọc đỏ đen hướng tới một chiến thắng bắt buộc nhằm giải tỏa sức ép. Thầy trò Amorim tạm thời đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 8 điểm (2 trận thắng, 2 trận hòa).

Kaka - thiên thần của AC Milan Đã từng có một ''thiên thần'' tỏa sáng dưới ánh đèn sân San Siro, một cầu thủ tài hoa mà đến giờ người hâm mộ vẫn luôn nhớ về anh.